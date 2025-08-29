După 5-2, la general, contra lui Aberdeen, FCSB și-a asigurat din nou participarea în faza principală din Europa League. Campioana României va primi câte două adversare din fiecare urnă valorică.

Mihai Stoica și Elias Charalambous vor un duel FCSB - Fenerbahce în faza principală Europa League



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și antrenorul Elias Charalambous au transmis după meciul cu Aberdeen că și-ar dori ca una dintre cele opt adversare să fie Fenerbahce. Echipa turcă antrenată de Jose Mourinho a coborât în faza principală UEL după ce a fost eliminată de Benfica în play-off-ul Champions League (0-1, la general).



"Anul trecut, aveam doi adversari pe care îi voiam: PAOK, în deplasare și Manchester United acasă. Acum aș vrea Fenerbahce acasă. În deplasare nu am nicio idee", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



"Important e că putem savura tragerea la sorți. Mourinho? De ce nu? Ar fi o idee bună. Mi-ar plăcea să joc împotriva lui Mourinho, dar cel mai important e să facem din nou puncte. Poate chiar mai multe decât în sezonul trecut", a spus și Elias Charalambous, la conferința de presă.

Tragere la sorți Europa League. FCSB, în urna a treia valorică

Evenimentul de la Monaco va începe cu tragerea la sorți pentru faza principală din Europa League, de la ora 14:00.

La fel ca în Champions League, tragerile la sorți pentru Europa și Conference League vor fi efectuate cu ajutorul unui software care va stabili în doar câteva secunde toate cele 8 adversare pentru fiecare echipă.

