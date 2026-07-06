Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“

Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“ CM 2026
SPORT.RO
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Chiar dacă s-a desfășurat fără naționala noastră, încă o dată, pentru a 7-a ediție la rând, turneul final din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie) l-a evidențiat pe un român în vârsta de 46 de ani.

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IranCupa MondialaCM 2026romanalin dinca
Din articol

Cupa Mondială se apropie de momentul culminant! Până acum s-a desfășurat 92 din cele 104 jocuri. Și în competiție au rămas doar o mică parte din cele 48 de naționale care s-au aflat pe tablou.

Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“

Chiar dacă întrecerea supremă din fotbalul internațional s-a încheiat deja pentru multe echipe, avem niște învingătoare printre formațiile eliminate. Vorbim despre naționalele care au lăsat o impresie foarte bună în America, depășind așteptările. În această categorie, putem include naționale precum Insulele Capului Verde, RD Congo, dar și Iranul. La impresia bună lăsată de ulltima selecționată, care a plecat neînvinsă din America, a contribuit și un român, hunedoreanul Alin Dincă (46 de ani). Și, potrivit presei iraniene, antrenorul cu portarii din stafful selecționerului Amir Ghalenoei are mai multe oferte după turneul final din această vară.

Alin Dincă - FOTO

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„Și-a făcut un CV excelent“

Cel mai important site de Sport din Iran, varzesh3.com, a publicat un amplu articol dedicat românului Alin Dincă. Aici, e subliniat aportul acestuia la prestațiile excelente ale titularului dintre buturi, Alireza Beiranvand, dar și faptul că federația de la Teheran va avea o misiune dificilă, în încercarea de a-l păstra pe Dincă în stafful primei reprezentative.

„Uneori, certificatul de calitate, în cazul unui antrenor nu e reprezentat de diplomele pe care le afișează pe perete, nici de echipele la care a activat, anterior. Valoarea sa e demonstrată de rezultatul muncii sale. Iar exact asta se întâmplă, în cazul românului Alin Dincă. Sosit în fotbalul nostru, în 2020, Dincă nu părea că va prinde <<rădăcini>> în Iran. Dar acum, Dincă e o vedetă a fotbalului nostru“, e un prim fragment din textul publicat de varzesh3.

În continuarea articolului, autorul a subliniat o caracteristică neobișnuită în cazul antrenorului cu portarii la naționala Iranului.

„Spre deosebire de alți străini care au sosti în Iran, Dincă n-a făcut vreodată un show mediatic. A fost mereu un tip discret, a acordat foarte puține interviuri și și-a umplut timpul numai cu munca sa. Iar jucătorii care au lucrat cu Dincă vorbesc la superlativ despre el. Portarii lotului îl descriu drept un om energic, exigent, dar foarte prietenos și cald, în același timp“, a continuat prezentarea hunedoreanului nostru.

"Portarii lotului țin enorm la un român care le-a câștigat încrederea"

Potrivit sursei citate, în acest moment, Federația Iraniană de Fotbal (FFIRI) are concurență serioasă, în încercarea de a-și asigura serviciile lui Alin Dincă după terminarea Mondialului.

„Antrenorul din România, un etalon al seriozității, și-a făcut un CV excelent. Și are mai multe oferte europene, la ora actuală. În aceste condiții, rămâne de văzut dacă Alin Dincă va continua alături de naționala Iranului pentru Cupa Asiei. Cert e că portarii lotului țin enorm la un român care le-a câștigat încrederea și l-a transformat pe Alireza Beiranvand în starul incontestabil al Iranului la Cupa Mondială“, a concluzionat varzesh3.com.

De când și-a început colaborarea cu selecționata Iranului, în 2022, Alin Dincă a prins o ediție a Cupei Asiei în care perșii au avansat până în semifinale. Următoarea ediție a competiției va avea loc, în 2027, în perioada 7 ianuarie – 5 februarie, în Arabia Saudită.

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