Trump recunoaște că a intervenit la FIFA pentru Balogun: "Nu a fost fault!"

CONTEXT Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.

Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată marți dimineață.

Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că Balogun va fi disponibil pentru meciul cu Belgia, după ce FIFA a hotărât să nu pună acum în aplicare suspendarea.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest caz și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public.

și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public. SUA - Belgia se joacă la noapte, de la 3:00, la Seattle, în optimile Cupei Mondiale. Dacă nu apare ceva neprevăzut în următoarele ore, Balogun va fi titular în atacul americanilor.

La puțin timp după ce Federația Belgiană a emis un nou comunicat în care a criticat FIFA în termeni duri pentru decizia luată, Donald Trump a recunoscut că s-a implicat personal pentru ca golgheterul Statelor Unite să fie disponibil la duelul din optimile Mondialului. Trump recunoaște că a intervenit la FIFA pentru Balogun Președintele Statelor Unite și-a început discursul lăsând de înțeles că nici măcar nu știa ce presupune un cartonaș roșu în fotbal. "Balogun este un jucător foarte important al nostru și a luat cartonaș roșu. Nu știam ce înseamnă asta, nu credeam că e prea important, dar apoi am auzit că asta înseamnă că nu va juca în meciul următor. Mi-am zis că ar fi o mare nedreptate ca cel mai bun jucător al unei echipe să nu poată să joace. Una este să sancționezi pe cineva pentru un meci. Dar cum poți să-l sancționezi pentru un meci care nici măcar nu s-a jucat încă? Este foarte nedrept. Nu poți face asta", a spus Donald Trump, citat de Mirror.

WATCH: President Trump speaks out about his call with the head of FIFA regarding Flo Balogun’s red card. pic.twitter.com/3G6LoMNBpv — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2026

Trump a confirmat ulterior că el a considerat că "nu a fost fault", motiv pentru care a a luat legătura cu Gianni Infantino pentru a-i cere "să revizuiască" sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. Președintele SUA a subliniat însă că nu i-a impus președintelui FIFA să suspende pedeapsa fotbalistului de la AS Monaco. Trump a comentat ulterior motivul pentru care Balogun a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia - atac din spate direct pe glezna lui Muharemovic. În opinia sa, a fost vorba de un contact accidental "între doi mari sportivi". Președintele SUA a concluzionat că "o suspendare (a lui Balogun) ar fi lăsat o pată", adăugând că "nu pot eu să le spun ce să facă" și că "decizia, una corectă, a fost luată de Comisia FIFA".

Faultul pentru care Balogun a văzut direct cartonașuș roșu Foto: Getty Images

Federația Belgiană susține că FIFA i-a pus piedici serioase Luni, după ce în presa internațională au apărut informații potrivit cărora FIFA îi va permite Belgiei să facă apel după această decizie, Federația Belgiană a revenit cu un nou comunicat în care a explicat evenimentele din ultimele ore. Forul de la Bruxelles acuză FIFA de o lipsă totală de transparență, dar și că organizația condusă de Gianni Infantino a vrut să se asigure că un eventual apel al Belgiei nu va avea nicio șansă de reușită. "După ce a aflat din relatările din presă despre decizia FIFA de a ridica suspendarea automată a jucătorului Balogun, RBFA (n.r - Royal Belgian Football Association) a trimis o scrisoare către FIFA prin care a solicitat o copie a deciziei, o explicație a procedurii urmate și și-a prezentat poziția cu privire la regulamentul aplicabil. Ca singur răspuns, FIFA a transmis RBFA o scrisoare în care susținea că această corespondență constituie un apel, că a fost desemnat un judecător și că RBFA avea la dispoziție doar câteva ore pentru a depune acel apel. FIFA nu a oferit absolut nicio informație suplimentară. Pentru ca un apel să fie admisibil, propriul regulament al FIFA prevede că decizia motivată trebuie mai întâi comunicată părții care formulează apelul. În timp ce RBFA solicita doar explicații legitime, FIFA însăși a transformat această corespondență într-un apel și s-a asigurat imediat că acesta va fi declarat inadmisibil. Toate acestea s-au petrecut în timp ce FIFA a refuzat simultan să răspundă solicitărilor legitime ale RBFA. Mai mult, în cadrul ședinței de coordonare a meciului, FIFA a eliminat în mod deliberat din prezentarea sa secțiunea referitoare la suspendarea automată a jucătorilor. Totuși, acest subiect făcuse parte din toate ședințele similare organizate înaintea fiecăruia dintre cele patru meciuri anterioare. RBFA a cerut explicații FIFA, atât verbal, cât și în scris, cu privire la motivele acestei schimbări, însă, încă o dată, nu a primit niciun răspuns. Pentru a fi foarte clar, până în acest moment, RBFA nu a primit încă nicio decizie și nicio explicație din partea FIFA cu privire la această chestiune. Prin urmare, nu are altă opțiune decât să conteste dreptul de joc al jucătorului pentru meciul următor. Indiferent de rezultatul sportiv al acestui meci, RBFA este profund îngrijorată de modul în care s-au desfășurat evenimentele și va continua să lupte în orele, zilele și lunile următoare pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, competiției corecte și intereselor fotbalului în ansamblul său", a transmis Federația Belgiană de Fotbal, pe site-ul oficial.