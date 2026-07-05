NEWS ALERT Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Istvan Kovacs pare că va rămâne cu doar două meciuri arbitrate la Cupa Mondială, după ce FIFA a anunțat toate delegările pentru faza optimilor de finală.

TAGS:
Istvan KovacsFIFAFrancois LetexierIvan Barton
Din articol

Istvan Kovacs nu a fost delegat la nicio partidă din șaisprezecimile și optimile de finală de la Cupa Mondială. Românul spera că va primi o veste bună de la FIFA cu ocazia ultimelor meciuri din această fază, însă aceasta nu a venit.

Istvan Kovacs, fără delegare în optimi! Mondialul pare încheiat pentru el, cel puțin la centru

FIFA a anunțat, duminică seară, și ultimele delegări pentru optimi. Partida Argentina - Egipt va fi condusă de la centru de francezul Francois Letexier, iar duelul Elveția - Columbia va fi arbitrat de Ivan Barton, din El Salvador.

Se pare astfel că Istvan Kovacs nu va mai primi vreo delegare la Cupa Mondială, cel puțin nu în rolul de central. Este greu de crezut că FIFA va mai apela la român pentru fazele finale ale competiției, după ce nu l-a delegat nici în 16-imi, nici în optimi.

Oricum ar fi, Mondialul din acest an este un mare pas înainte pentru Istvan Kovacs. După ce la ediția din 2022 a îndeplinit doar rolul de al patrulea oficial, acum a fost trimis de Pierluigi Collina la centru pentru două partide din faza grupelor : Tunisia - Japonia 0-4, care a fost și meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, și Iordania - Argentina 1-3.

Kovacs s-a bucurat de o încredere mult mai mare din partea celor de la UEFA, în ultimii ani fiind delegat la toate cele trei finale ale competițiilor europene intercluburi: Conference League, Europa League și Champions League.

Arbitrii delegați de FIFA la meciurile din optimile CM 2026

  • Canada - Maroc 0-3: Michael Oliver (Anglia)
  • Paraguay - Franța 0-1: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)
  • Brazilia - Norvegia: Ismail Elfath (SUA)
  • Mexic - Anglia: Alireza Faghani (Australia)
  • Portugalia - Spania: Anthony Taylor (Anglia)
  • SUA - Belgia: Adham Makhadmeh (Iordania)
  • Argentina - Egipt: Francois Letexier (Franța)
  • Elveția - Columbia: Ivan Barton (El Salvador)
  • Istvan kovacs 17
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Novak Djokovic a doborât recordul lui Roger Federer la Wimbledon
Novak Djokovic a doborât recordul lui Roger Federer la Wimbledon
Cum s-a terminat Rapid Viena - Rapid: echipa lui Daniel Pancu a jucat al doilea amical al verii
Cum s-a terminat Rapid Viena - Rapid: echipa lui Daniel Pancu a jucat al doilea amical al verii
Mondialul, aruncat în aer: "Casa Albă a cerut FIFA să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite". Trump a reacționat
Mondialul, aruncat în aer: "Casa Albă a cerut FIFA să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite". Trump a reacționat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City

Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii



Recomandarile redactiei
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Mondialul, aruncat în aer: "Casa Albă a cerut FIFA să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite". Trump a reacționat
Mondialul, aruncat în aer: "Casa Albă a cerut FIFA să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite". Trump a reacționat
Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!
Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!
Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€
Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Alte subiecte de interes
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Arbitrul de la Turcia - România, implicat într-un scandal uriaș cu o zi înainte de meci: "Nu pot să vă reproduc ce mi-a zis"
Arbitrul de la Turcia - România, implicat într-un scandal uriaș cu o zi înainte de meci: "Nu pot să vă reproduc ce mi-a zis"
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!