FIFA a anunțat, duminică seară, și ultimele delegări pentru optimi. Partida Argentina - Egipt va fi condusă de la centru de francezul Francois Letexier , iar duelul Elveția - Columbia va fi arbitrat de Ivan Barton , din El Salvador.

Istvan Kovacs nu a fost delegat la nicio partidă din șaisprezecimile și optimile de finală de la Cupa Mondială. Românul spera că va primi o veste bună de la FIFA cu ocazia ultimelor meciuri din această fază , însă aceasta nu a venit.

Se pare astfel că Istvan Kovacs nu va mai primi vreo delegare la Cupa Mondială, cel puțin nu în rolul de central. Este greu de crezut că FIFA va mai apela la român pentru fazele finale ale competiției, după ce nu l-a delegat nici în 16-imi, nici în optimi.

Oricum ar fi, Mondialul din acest an este un mare pas înainte pentru Istvan Kovacs. După ce la ediția din 2022 a îndeplinit doar rolul de al patrulea oficial, acum a fost trimis de Pierluigi Collina la centru pentru două partide din faza grupelor : Tunisia - Japonia 0-4, care a fost și meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, și Iordania - Argentina 1-3.

Kovacs s-a bucurat de o încredere mult mai mare din partea celor de la UEFA, în ultimii ani fiind delegat la toate cele trei finale ale competițiilor europene intercluburi: Conference League, Europa League și Champions League.