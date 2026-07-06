Arabii vin după starul Craiovei: „Negocieri intensificate“

Arabii vin după starul Craiovei: „Negocieri intensificate“ Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana României va avea o misiune dificilă, în încercarea de a-și păstra lotul intact în vederea participării în preliminariile Champions League.

TAGS:
Assad Al-HamlawiUniversitatea Craiovatransfer Assad Al-HamlawiAl Ahly Cairo
Din articol

Iar campioana României, Universitatea Craiova, va intra în focuri de miercuri. Oltenii vor întâlni ML Vitebsk (Belarus), pe teren neutru, în Ungaria, pe 8 iulie. Returul va avea loc pe „Ion Oblemenco“ pe 15 iulie.

Prima dublă europeană a Universității va fi abordată de Filipe Coelho cu marile vedete care au contribuit la eventul din sezonul trecut. Problema e că nu se știe câți dintre titularii Craiovei vor și rămâne la echipă până la finalul perioadei mercato. Pentru că sunt echipe care fac un „pressing“ intens, în încercarea de a obține semnăturile unor jucători importanți. Iar în capul listei se află palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani).

Assad Al Hamlawi - IMAGINI DE COLECȚIE

  • Universitatea craiova rapid bucuresti play off superliga superbet 19042026 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Al-Ahly Cairo insistă pentru atacantul Craiovei

Cu 16 goluri și 4 pase decisive, în campania precedentă, Al-Hamlawi a devenit o țintă pentru mai multe cluburi din străinătate. Iar egiptenii de la Al-Ahly Cairo au tot insistat pentru transferul vârfului de 25 de ani.

Chiar dacă la începutul lunii iunie, Al-Hamlawi a transmis, prin intermediul impresarului său, că vrea să joace cu Craiova, în preliminariile Champions League, arabii n-au renunțat la ideea aducerii atacantului palestinian. Despre acest subiect tocmai a scris jurnlistul egiptean, Mohamed Rashwan.

„Al-Ahly Cairo și-a intensificat eforturile pentru aducerea unui cuplu ofensiv pentru noul sezon. În acest context, șefii clubului au studiat CV-urile unor atacanți sud-americani din Brazilia, Argentina, Chile și Uruguay. Dar, în continuare, ținta principală pentru Al-Ahly rămâne palestinianul Assad Al-Hamlawi. Atacantul de la Craiova are avantajul că poate ocupa locul unui fotbalist arab din lot. Drept urmare, ar rămâne un loc suplimentar pentru legitimarea unui străin. Conducerea clubului Al-Ahly speră, în continuare, să ajungă la un acord cu Craiova pentru acest transfer, în următoarele săptămâni. În acest sens, negocierile au fost intensificate, în ultimele zile“, a notat ziaristul egiptean.

Assad Al-Hamlawi a fost adus, la Universitatea Craiova, în iulie 2025, de la Slask Wroclaw (Polonia) pentru suma de un milion de euro. La ora actuală, potrivit site-ului transfermarkt.com, Al-Hamlawi e cotat la două milioane de euro. De când a semnat cu Craiova, valoarea de piață a jucătorului a crescut în trei valuri succesive, de la 1,2 milioane de euro, la 2 milioane, la ora actuală.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Belgia, comunicat de ultimă oră înaintea meciului cu SUA. Acuzații grave în cazul Balogun
Belgia, comunicat de ultimă oră înaintea meciului cu SUA. Acuzații grave în cazul Balogun
Mitică Dragomir știe deja cine câștigă Superliga: „Singura echipă valoroasă din România!”
Mitică Dragomir știe deja cine câștigă Superliga: „Singura echipă valoroasă din România!”
Se știu sumele! Câți bani încasează Tottenham pentru cedarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina
Se știu sumele! Câți bani încasează Tottenham pentru cedarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina
Surpriza pregătită de Lionel Messi pentru Joao Paulo! Gestul făcut după Argentina - Capul Verde
Surpriza pregătită de Lionel Messi pentru Joao Paulo! Gestul făcut după Argentina - Capul Verde
Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată”
Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată”
Un model din Suedia i-a cucerit pe internauți datorită lui Erling Haaland! Clipurile cu care a strâns peste 100 de milioane de vizualizări
Un model din Suedia i-a cucerit pe internauți datorită lui Erling Haaland! Clipurile cu care a strâns peste 100 de milioane de vizualizări
UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”
UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor
ULTIMELE STIRI
Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“
Cel mai căutat român după Mondiale: „Un etalon al seriozității“
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA în scandalul momentului: ”Încotro te îndrepți?”
Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA în scandalul momentului: ”Încotro te îndrepți?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Gata! A venit verdictul de la FIFA în privința lui Istvan Kovacs

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”

Brazilia - Norvegia 1-2 | Haaland și vikingii lui, performanță istorică! Starul lui Manchester City a reușit o „dublă”



Recomandarile redactiei
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Erling Haaland poate ajunge la Real Madrid!
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“
Au primit vestea legată de promovarea Stelei: ”N-aș fi crezut”
Au primit vestea legată de promovarea Stelei: ”N-aș fi crezut”
Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA în scandalul momentului: ”Încotro te îndrepți?”
Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA în scandalul momentului: ”Încotro te îndrepți?”
Alte subiecte de interes
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: remiză albă și insipidă care nu ajută pe nimeni
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Assad Al-Hamlawi, mesaj războinic după ce a marcat golul victoriei din Universitatea Craiova - Mainz 1-0: „Nu veni să joci cu noi”
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon
Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon
Al-Hamlawi, cel mai căutat atacant din România, a luat decizia: „Vă mulțumesc pentru tot!“
Al-Hamlawi, cel mai căutat atacant din România, a luat decizia: „Vă mulțumesc pentru tot!“
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!