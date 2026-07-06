Arabii vin după starul Craiovei: „Negocieri intensificate“

Iar campioana României, Universitatea Craiova, va intra în focuri de miercuri. Oltenii vor întâlni ML Vitebsk (Belarus), pe teren neutru, în Ungaria, pe 8 iulie. Returul va avea loc pe „Ion Oblemenco“ pe 15 iulie.
Prima dublă europeană a Universității va fi abordată de Filipe Coelho cu marile vedete care au contribuit la eventul din sezonul trecut. Problema e că nu se știe câți dintre titularii Craiovei vor și rămâne la echipă până la finalul perioadei mercato. Pentru că sunt echipe care fac un „pressing“ intens, în încercarea de a obține semnăturile unor jucători importanți. Iar în capul listei se află palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani).
Al-Ahly Cairo insistă pentru atacantul Craiovei
Cu 16 goluri și 4 pase decisive, în campania precedentă, Al-Hamlawi a devenit o țintă pentru mai multe cluburi din străinătate. Iar egiptenii de la Al-Ahly Cairo au tot insistat pentru transferul vârfului de 25 de ani.
Chiar dacă la începutul lunii iunie, Al-Hamlawi a transmis, prin intermediul impresarului său, că vrea să joace cu Craiova, în preliminariile Champions League, arabii n-au renunțat la ideea aducerii atacantului palestinian. Despre acest subiect tocmai a scris jurnlistul egiptean, Mohamed Rashwan.
„Al-Ahly Cairo și-a intensificat eforturile pentru aducerea unui cuplu ofensiv pentru noul sezon. În acest context, șefii clubului au studiat CV-urile unor atacanți sud-americani din Brazilia, Argentina, Chile și Uruguay. Dar, în continuare, ținta principală pentru Al-Ahly rămâne palestinianul Assad Al-Hamlawi. Atacantul de la Craiova are avantajul că poate ocupa locul unui fotbalist arab din lot. Drept urmare, ar rămâne un loc suplimentar pentru legitimarea unui străin. Conducerea clubului Al-Ahly speră, în continuare, să ajungă la un acord cu Craiova pentru acest transfer, în următoarele săptămâni. În acest sens, negocierile au fost intensificate, în ultimele zile“, a notat ziaristul egiptean.
Assad Al-Hamlawi a fost adus, la Universitatea Craiova, în iulie 2025, de la Slask Wroclaw (Polonia) pentru suma de un milion de euro. La ora actuală, potrivit site-ului transfermarkt.com, Al-Hamlawi e cotat la două milioane de euro. De când a semnat cu Craiova, valoarea de piață a jucătorului a crescut în trei valuri succesive, de la 1,2 milioane de euro, la 2 milioane, la ora actuală.