Arabii vin după starul Craiovei: „Negocieri intensificate“

Din articol Al-Ahly Cairo insistă pentru atacantul Craiovei

Chiar dacă Mondialul din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie) captează atenția la nivel global, în Europa, se va da drumul la meciurile internaționale, la nivel de cluburi, începând din această săptămână. Iar campioana României, Universitatea Craiova, va intra în focuri de miercuri. Oltenii vor întâlni ML Vitebsk (Belarus), pe teren neutru, în Ungaria, pe 8 iulie. Returul va avea loc pe „Ion Oblemenco“ pe 15 iulie. Prima dublă europeană a Universității va fi abordată de Filipe Coelho cu marile vedete care au contribuit la eventul din sezonul trecut. Problema e că nu se știe câți dintre titularii Craiovei vor și rămâne la echipă până la finalul perioadei mercato. Pentru că sunt echipe care fac un „pressing“ intens, în încercarea de a obține semnăturile unor jucători importanți. Iar în capul listei se află palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani).

Assad Al Hamlawi - IMAGINI DE COLECȚIE

Al-Ahly Cairo insistă pentru atacantul Craiovei Cu 16 goluri și 4 pase decisive, în campania precedentă, Al-Hamlawi a devenit o țintă pentru mai multe cluburi din străinătate. Iar egiptenii de la Al-Ahly Cairo au tot insistat pentru transferul vârfului de 25 de ani. Chiar dacă la începutul lunii iunie, Al-Hamlawi a transmis, prin intermediul impresarului său, că vrea să joace cu Craiova, în preliminariile Champions League, arabii n-au renunțat la ideea aducerii atacantului palestinian. Despre acest subiect tocmai a scris jurnlistul egiptean, Mohamed Rashwan. „Al-Ahly Cairo și-a intensificat eforturile pentru aducerea unui cuplu ofensiv pentru noul sezon. În acest context, șefii clubului au studiat CV-urile unor atacanți sud-americani din Brazilia, Argentina, Chile și Uruguay. Dar, în continuare, ținta principală pentru Al-Ahly rămâne palestinianul Assad Al-Hamlawi. Atacantul de la Craiova are avantajul că poate ocupa locul unui fotbalist arab din lot. Drept urmare, ar rămâne un loc suplimentar pentru legitimarea unui străin. Conducerea clubului Al-Ahly speră, în continuare, să ajungă la un acord cu Craiova pentru acest transfer, în următoarele săptămâni. În acest sens, negocierile au fost intensificate, în ultimele zile“, a notat ziaristul egiptean.

Assad Al-Hamlawi a fost adus, la Universitatea Craiova, în iulie 2025, de la Slask Wroclaw (Polonia) pentru suma de un milion de euro. La ora actuală, potrivit site-ului transfermarkt.com, Al-Hamlawi e cotat la două milioane de euro. De când a semnat cu Craiova, valoarea de piață a jucătorului a crescut în trei valuri succesive, de la 1,2 milioane de euro, la 2 milioane, la ora actuală.