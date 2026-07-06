Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată”

Atacantul american Folarin Balogun va avea drept de joc în meciul din optimile Cupei Mondiale disputat contra Belgiei. Forul fotbalistic mondial a decis ștergerea cartonașului roșu pe care fotbalistul de 25 de ani l-a primit în partida din șaisprezecimi, jucată împotriva Bosniei. Potrivit presei internaționale, hotărârea a fost influențată de o intervenție a președintelui american Donald Trump pe lângă Gianni Infantino, suspendarea fiind comutată într-o perioadă de probațiune de 12 luni.

Reacția tranșantă a lui Dumitru Dragomir

Analizând decizia care a stârnit numeroase discuții, Dumitru Dragomir a explicat că mutarea este acoperită din punct de vedere legal de regulamentele forului internațional.

„FIFA poate regulamentar. Comisia de Disciplină a FIFA poate să șteargă așa ceva. Nu este niciun scandal. Scandal cât casa este Croația cu Portugalia. Aici e regulamentar, pe ceilalți i-a pârlit. E regulamentar. Degeaba vorbește lumea. Comisia de Disciplină a FIFA poate să ia decizia asta. Comisia analizează, iar în urma unei contestații se poate lua măsura, dacă jucătorul a luat roșu pe bune”, a transmis fostul conducător al fotbalului românesc, potrivit Fanatik.