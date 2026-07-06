Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată”

Ce spune Mitică Dragomir după ce FIFA l-a iertat pe Balogun la intervenția lui Trump: „Mafie legalizată” CM 2026
SPORT.RO
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Fostul șef al LPF a comentat decizia FIFA de a anula suspendarea americanului Folarin Balogun la Cupa Mondială, sugerând că totul este acoperit de regulament, deși acuză jocurile de putere.

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Donald TrumpGianni InfantinoDumitru DragomirCupa Mondiala
Din articol

Atacantul american Folarin Balogun va avea drept de joc în meciul din optimile Cupei Mondiale disputat contra Belgiei. Forul fotbalistic mondial a decis ștergerea cartonașului roșu pe care fotbalistul de 25 de ani l-a primit în partida din șaisprezecimi, jucată împotriva Bosniei. Potrivit presei internaționale, hotărârea a fost influențată de o intervenție a președintelui american Donald Trump pe lângă Gianni Infantino, suspendarea fiind comutată într-o perioadă de probațiune de 12 luni.

Reacția tranșantă a lui Dumitru Dragomir

Analizând decizia care a stârnit numeroase discuții, Dumitru Dragomir a explicat că mutarea este acoperită din punct de vedere legal de regulamentele forului internațional.

„FIFA poate regulamentar. Comisia de Disciplină a FIFA poate să șteargă așa ceva. Nu este niciun scandal. Scandal cât casa este Croația cu Portugalia. Aici e regulamentar, pe ceilalți i-a pârlit. E regulamentar. Degeaba vorbește lumea. Comisia de Disciplină a FIFA poate să ia decizia asta. Comisia analizează, iar în urma unei contestații se poate lua măsura, dacă jucătorul a luat roșu pe bune”, a transmis fostul conducător al fotbalului românesc, potrivit Fanatik.

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Dumitru Dragomir
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Acuzații privind jocurile de putere

Deși a susținut că în privința anulării cartonașului roșu primit de Balogun decizia a fost una corectă, Dragomir a lansat un atac la adresa modului în care lucrează forurile internaționale.

„Mafie mai mare pe pământ decât FIFA și UEFA nu există. Mafie legalizată. E stat în stat, nu se leagă nimeni de ei. În viața asta numai puterea are dreptate. Dulăul. Dulăul are dreptate. Cățeii, nu”, a subliniat el.

Totodată, referitor la confruntarea dintre SUA și Belgia, Dragomir a adăugat: „Asta nu e nimic. Să vezi ce arbitru le dă cu belgienii. Aș paria pe SUA cu ochii închiși. Nici nu îi lasă arbitrul să câștige. Este obligatoriu să ajungă în sferturi. Eu aș pune toată averea mea pe SUA”.

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