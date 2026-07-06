Sfârșitul primei săptămâni de concurs a turneului de la Wimbledon a adus o mulțime de puncte uluitoare.
Dincolo de victoria în minimum de seturi obținută de Naomi Osaka împotriva numărului unu mondial, Felix Auger-Aliassime și Alejandro Davidovich Fokina au oferit un meci dramatic, de cinci seturi, desfășurat timp de 4 ore și 26 de minute.
Spaniolul Davidovich Fokina a sărit după mingi, pentru a câștiga punctul turneului, la Wimbledon
În setul patru, când oboseala se instalase deja în picioarele celor doi tenismeni, Auger-Aliassime și Davidovich Fokina au jucat un punct magnific, care a oferit un sentiment suprareal.
Canadianul a reușit un drop-voleu extraordinar, care a adus aminte de Roger Federer, dar spaniolul Davidovich Fokina a câștigat nu doar punctul, ci și publicul, după mai multe sărituri făcute cu succes, după mingi.
Mobilitatea exemplară a ibericului i-a adus punctul, în uralele spectatorilor din tribunele Terenului 1 de la Wimbledon.
Djokovic, passing shot de maestru
7-6, 6-3, 3-6, 6-3 a fost scorul prin care Novak Djokovic și-a asigurat, în detrimentul rusului Roman Safiullin, accederea în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon.
Tenismenul din Belgrad a reușit un passing shot care a adus aminte de cele mai bune vremuri din cariera sa.
În formă impresionantă, la 39 de ani, 'Nole' îl așteaptă chiar pe Auger-Aliassime, în sferturile de finală, într-un duel care va aduce laolaltă numerele 8, respectiv 3 ATP.
Alexander Bublik, „robotul de serviciu.” A încheiat un game în doar 38 de secunde
Nu mai puțin impresionant a fost kazahul Alexander Bublik. Kazahul clasat pe locul 11 în ierarhia mondială a servit 48 de ași în victoria securizată împotriva americanului Frances Tiafoe (19 ATP), scor 4-6, 7-6, 7-6, 4-6, 6-3, în 4 ore și 11 minute.
Unul dintre game-uri a fost câștigat facil de Bublik, aflat cu încrederea în propria servă la cote maxime. Jucătorul din Kazahstan a reușit să câștige game-ul prin trei ași, dintre care unul servit din mână, și printr-un retur trimis eronat de Tiafoe, în afara terenului.