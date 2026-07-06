Sfârșitul primei săptămâni de concurs a turneului de la Wimbledon a adus o mulțime de puncte uluitoare.

Dincolo de victoria în minimum de seturi obținută de Naomi Osaka împotriva numărului unu mondial, Felix Auger-Aliassime și Alejandro Davidovich Fokina au oferit un meci dramatic, de cinci seturi, desfășurat timp de 4 ore și 26 de minute.

Spaniolul Davidovich Fokina a sărit după mingi, pentru a câștiga punctul turneului, la Wimbledon

În setul patru, când oboseala se instalase deja în picioarele celor doi tenismeni, Auger-Aliassime și Davidovich Fokina au jucat un punct magnific, care a oferit un sentiment suprareal.

Canadianul a reușit un drop-voleu extraordinar, care a adus aminte de Roger Federer, dar spaniolul Davidovich Fokina a câștigat nu doar punctul, ci și publicul, după mai multe sărituri făcute cu succes, după mingi.

Mobilitatea exemplară a ibericului i-a adus punctul, în uralele spectatorilor din tribunele Terenului 1 de la Wimbledon.

