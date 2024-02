Qatar a trecut de Iran, scor 3-2, și va juca pentru trofeu sâmbătă, pe stadionul Lusail. Qatarezii sunt deținătorii la zi ai trofeului. În 2019, la turneul din Emiratele Arabe Unite, Qatar a spulberat tot și a încheiat competiția cu un golaveraj de 19-1!

Qatarezii au supraviețuit semifinalei cu Iran, de la Doha, la capătul unui meci care a fost prelungit cu 18 minute! Iranul a deschis scorul în minutul 4, prin Azmoun, dar Qatar a întors rezultatul până la pauză. Jassem Gaber, în minutul 17, și Akram Afif, cu un golazo reușit cu două minute înainte de finalul primei reprize, au făcut 2-1 pentru Qatar.

Iran a egalat prin Alireza Jahanbakhsh, în minutul 51, după un penalty acordat pentru un henț al unui apărător qatarez. Naționala țării gazdă a marcat golul victoriei în minutul 82, prin Almoez Ali.

Rămași în 10 după eliminarea lui Khalilzadeh, din minutul 90+3, iranienii au forțat egalarea cu portarul în careul advers și au lovit bara în minutul 90+14!

10-man Iran were THIS close to equalizing against Qatar in the 103rd minute of the Asian Cup semifinal. ???? pic.twitter.com/Z5WqUmudL7