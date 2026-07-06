Francezul a devenit liber de contract după ce a ajuns la finalul înțelegerii cu Dinamo. Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor al echipei, a fost cel care a luat decizia de a nu se baza pe serviciile francezului.

Acum, se pare că mijlocașul a intrat pe ”radarul” rivalei FCSB, cu care ar fi început deja negocierile. Mihai Stoica, managerul general al clubului, a fost cel care și-a manifestat de mai multe ori admirația pentru jocul prestat de Gnahore.

Eddy Gnahore ia în calcul FCSB, dar vrea un contract în străinătate

Din informațiile obținute de Sport.ro, Gnahore ia în calcul un transfer la FCSB, dar prioritatea sa este un contract în străinătate, cu un salariu mult mai mare față de ce ar putea câștiga în România, ținând cont că are 32 de ani și se apropie de finalul carierei. Dacă nu va primi o ofertă tentantă în următoarele zile, mijlocașul ar putea semna cu fosta campioană, având în vedere că a ratat deja o bună parte din perioada de pregătire.

Este al doilea fost jucător de la Dinamo pe care FCSB încearcă să-l semneze, după Kennedy Boateng (29 de ani). Fundașul a preferat, în cele din urmă, să spună ”pas” unei reveniri în România.

La Dinamo, francezul era titular incontestabil și avea unul dintre cele mai mari salarii din echipă. Francezul câștiga, lunar, peste 20.000 de euro, astfel că FCSB va trebui să vină, cel mai probabil, cu o ofertă mai bună de atât.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.

Mesajul transmis de Gnahore după despărțirea de Dinamo: ”Mereu câine!”

”Nu este vorba despre destinație, ci despre călătorie. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care au făcut ca această călătorie să fie cu adevărat specială încă din prima zi, m-am bucurat foarte mult de fiecare moment petrecut la acest club minunat și nu ar fi fost posibil fără voi toți.

Mulțumesc tuturor coechipierilor mei care au avut întotdeauna încredere în mine și m-au făcut mereu să mă simt important, staff-ului care muncește din greu și mai ales tuturor fanilor adevărați ai lui Dinamo care mi-au arătat cu adevărat dragostea și sprijinul lor încă din prima zi, nu vă voi uita niciodată.

Veți avea un loc în inima mea. ODATĂ CÂINE, MEREU CÂINE”, a scris Gnahore, pe Instagram.