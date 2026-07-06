Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“

Ceea ce s-a vehiculat de la începutul lunii iunie și anume instalarea lui Răzvan Lucescu, la Al-Sadd Doha (Qatar), s-a oficializat, sâmbătă.

Presa locală a confirmat că fostul selecționer al României i-a luat locul lui Roberto Mancini pe banca celei mai mari formații din Qatar. În sezonul recent încheiat, managerul italian a câștigat titlul, dar și Supercupa Qatar – Emiratelor cu Al-Sadd. Și, totuși, Mancini a preferat să-și încheie șederea, la Doha, atât din dorința de a avea o provocare fotbalistică mai importantă – se vehiculează că va reveni în Europa -, dar și pentru a scăpa de o regiune afectată de război.

Răzvan Lucescu, ajutat de un staff numeros

Revenind la Răzvan Lucescu, acesta tocmai și-a trecut în CV a treia grupare din zona arabă. El a mai lucrat în Qatar, la El-Jaish, în perioada 2012-2014. Aici, a cucerit Cupa Stelelor. Dar adevărata glorie, în Orient, a cunoscut-o la Al-Hilal Riad (2019-2021). Cu formația saudită, Lucescu jr a câștigat trei trofee: Liga Campionilor Asiei, titlul și cupa.

Datorită reputației sale excelente, în zona arabă, Răzvan Lucescu a primit acum un contract fabulos, la Al-Sadd. Atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește stafful său. La acest al doilea capitol, arabii au făcut o dezvăluire spectaculoasă.

„Șefii lui Al-Sadd i-au făcut toate poftele lui Răzvan. Stafful său va fi format din șase oameni. Antrenorul din România va avea trei asistenți, doi oameni responsabili cu pregătirea fizică a jucătorilor, plus un analist video. Contractul semnat e valabil până în 2028, dar include și o clauză specială. Concret, dacă obiectivele vor fi îndeplinite, contractul lui Răzvan se va prelungi pentru un al treilea sezon, în mod automat“, au notat jurnaliștii arabi.