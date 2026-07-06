Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“

Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“ Stranieri
SPORT.RO
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Tehnicianul de 57 de ani s-a întors în fotbalul din zona Golfului Persic, la mai bine de cinci ani după ultima sa experiență în această regiune.

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Ceea ce s-a vehiculat de la începutul lunii iunie și anume instalarea lui Răzvan Lucescu, la Al-Sadd Doha (Qatar), s-a oficializat, sâmbătă.

Presa locală a confirmat că fostul selecționer al României i-a luat locul lui Roberto Mancini pe banca celei mai mari formații din Qatar. În sezonul recent încheiat, managerul italian a câștigat titlul, dar și Supercupa Qatar – Emiratelor cu Al-Sadd. Și, totuși, Mancini a preferat să-și încheie șederea, la Doha, atât din dorința de a avea o provocare fotbalistică mai importantă – se vehiculează că va reveni în Europa -, dar și pentru a scăpa de o regiune afectată de război.

Răzvan Lucescu, ajutat de un staff numeros

Revenind la Răzvan Lucescu, acesta tocmai și-a trecut în CV a treia grupare din zona arabă. El a mai lucrat în Qatar, la El-Jaish, în perioada 2012-2014. Aici, a cucerit Cupa Stelelor. Dar adevărata glorie, în Orient, a cunoscut-o la Al-Hilal Riad (2019-2021). Cu formația saudită, Lucescu jr a câștigat trei trofee: Liga Campionilor Asiei, titlul și cupa.

Datorită reputației sale excelente, în zona arabă, Răzvan Lucescu a primit acum un contract fabulos, la Al-Sadd. Atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește stafful său. La acest al doilea capitol, arabii au făcut o dezvăluire spectaculoasă.

„Șefii lui Al-Sadd i-au făcut toate poftele lui Răzvan. Stafful său va fi format din șase oameni. Antrenorul din România va avea trei asistenți, doi oameni responsabili cu pregătirea fizică a jucătorilor, plus un analist video. Contractul semnat e valabil până în 2028, dar include și o clauză specială. Concret, dacă obiectivele vor fi îndeplinite, contractul lui Răzvan se va prelungi pentru un al treilea sezon, în mod automat“, au notat jurnaliștii arabi.

Dezvăluirea arabilor despre contractul fabulos semnat de Răzvan Lucescu: „Șase!“

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Răzvan Lucescu, pe urmele lui Ilie Balaci și Cosmin Olăroiu

Odată cu revenirea lui Lucescu jr, în Qatar, presa locală a amintit că fostul selecționer devine al treilea român de pe banca celui mai important club din această țară.

„Al-Sadd are amintiri plăcute cu antrenorii din România. Până la venirea lui Răzvan, la această formație au activat alți doi români. Cosmin Olăroiu a pregătit echipa, în sezonul 2009-2010, cucerind Cupa Stelelor. Iar înaintea lui Cosmin, a fost regretatul Ilie Balaci. Acesta a activat, la Al-Sadd, în sezonul 2000-2001, câștigând Cupa Campionilor Țărilor Arabe“, a subliniat presa din Qatar.

În stagiunea 2026-2027, Răzvan Lucescu se va duela în Qatar Stars League cu un alt tehnician român. Vorbim despre Cosmin Contra (50 de ani), aflat la Al-Arabi Doha din octombrie 2025.

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