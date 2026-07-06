Au ales următorul selecționer după eliminarea de la Mondial: Arne Slot!

Au ales următorul selecționer după eliminarea de la Mondial: Arne Slot! CM 2026
SPORT.RO
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Dat afară de la Liverpool ca urmare a rezultatelor modeste din ultimul sezon, Arne Slot (47 de ani) poate reveni în fotbal ca selecționer.

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Olanda a fost eliminată de la CM 2026 încă din șaisprezecimi, de Maroc, astfel că Ronald Koeman nu va continua ca selecționer al ”portocalei mecanice”. Alesul celor care conduc fotbalul olandez este Arne Slot, cu care ar fi început deja negocierile.

Arne Slot, favorit să preia naționala Olandei

Pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Koeman sunt mai mulți antrenori, care Arne Slot este printre principalii favoriți, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

Olanda nu a câștigat niciodată titlul mondial, dar s-a numărat printre echipele cu pretenții la acest turneu final, ținând cont de faptul că Ronald Koeman a avut la dispoziție un lot foarte bine cotat, cu staruri de la cele mai importante echipe ale lumii.

În istoria Campionatului Mondial, Olanda a ajuns de trei ori în finală și a pierdut de fiecare dată. A mai bifat un loc trei, în 2014, dar și un loc patru, în 1998.

Arne Slot, OUT de la Liverpool după două sezoane

Arne Slot fost ”instalat” la Liverpool în 2024, după ce ”mandatul” lui Jurgen Klopp s-a încheiat, reușind să câștige titlul la primul sezon ca antrenor pe Anfield. Rezultatele nu au mai fost la fel de bune și în al doilea sezon, în care pretențiile au fost ridicate, ținând cont de investițiile de aproape 500 de milioane de euro în transferuri. 

Liverpool a încheiat sezonul pe locul cinci, ultimul care asigură prezența în UEFA Champions League, iar conducerea a decis să renunțe la antrenorul olandez.

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