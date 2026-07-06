Au ales următorul selecționer după eliminarea de la Mondial: Arne Slot!

Olanda a fost eliminată de la CM 2026 încă din șaisprezecimi, de Maroc, astfel că Ronald Koeman nu va continua ca selecționer al ”portocalei mecanice”. Alesul celor care conduc fotbalul olandez este Arne Slot, cu care ar fi început deja negocierile.

Arne Slot, favorit să preia naționala Olandei

Pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Koeman sunt mai mulți antrenori, care Arne Slot este printre principalii favoriți, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

Olanda nu a câștigat niciodată titlul mondial, dar s-a numărat printre echipele cu pretenții la acest turneu final, ținând cont de faptul că Ronald Koeman a avut la dispoziție un lot foarte bine cotat, cu staruri de la cele mai importante echipe ale lumii.

În istoria Campionatului Mondial, Olanda a ajuns de trei ori în finală și a pierdut de fiecare dată. A mai bifat un loc trei, în 2014, dar și un loc patru, în 1998.