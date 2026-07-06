Cap de serie la tragerea la sorți, fosta campioană a României va da peste FK Auda, formație care a terminat pe locul 3 în campionatul Letoniei.

Roș-albaștrii au evitat nume precum Hajduk Split, LNZ Cherkasy, Zimbru Chișinău sau Panevezys și pornesc cu prima șansă la calificare în fața letonilor. Deși are o istorie de peste 50 de ani, formația letonă a început să conteze cu adevărat în fotbalul din această țară abia în ultimii ani.

FCSB, duel cu FK Auda în turul 2 al Conference League

FK Auda a revenit în prima ligă letonă în 2022, iar în același an a cucerit primul trofeu important din istoria clubului, Cupa Letoniei. Performanța i-a adus și prima participare în cupele europene.

Ulterior, echipa a terminat pe locul 3 în Virsliga atât în 2023, cât și în 2024. În 2025, Auda a câștigat din nou Cupa Letoniei.

În ultimele două sezoane, letonii au disputat 10 meciuri în preliminariile UEFA Conference League și au înregistrat cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Lotul echipei este evaluat la 4,45 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Cel mai valoros jucător este chiar căpitanul Eduards Daskevics, winger în vârstă de 23 de ani, cotat la 400.000 de euro.

FK Auda, cedare spectaculoasă înaintea dublei cu FCSB. Josue Vergara a plecat pentru 2.5 milioane de euro

Până în acest moment, FK Auda a făcut doar o achiziție în această vară, Andrews Appiah, extremă dreapta în vârstă de 28 de ani, din Ghana, care a sosit din țara natală, de la Academia PAC.

Atrage atenția mai mult cedarea anunțată de letoni, a panamezului Josue Vergara (18 ani, atacant), care a fost vândut în Belgia, la Gent, pentru 2.5 milioane de euro!

El sosise la FK Auda recent, în luna februarie a acestui an, din Panama, de la Tauro FC.

În numai jumătate de an, atacantul a marcat de 14 ori în 20 de meciuri și a oferit trei pase decisive. Astfel, i-a și crescut cota de piață, conform Transfermarkt, la 1.5 milioane de euro!