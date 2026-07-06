„Cartonaşele roşii nu se anulează prin apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate de reguli, dovezi şi organisme independente”, a scris elveţianul în vârstă de 90 de ani pe X.

„Dacă un preşedinte al Statelor Unite intervine pe lângă preşedintele FIFA – şi un jucător este brusc absolvit de orice vină înaintea unui meci eliminatoriu din Cupa Mondială –, întrebarea este inevitabilă: Quo vadis (încotro te îndrepţi), FIFA?”, continuă fostul şef al fotbalului mondial.

Sepp Blatter dă de pământ cu FIFA după ce suspendarea lui Balogun a fost ridicată

„Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică”, concluzionează Sepp Blatter, adăugând hashtagurile #GianniInfantino şi #DonaldTrump pentru a elimina orice ambiguitate.

Forţat să demisioneze în 2015 de o serie de scandaluri, Blatter nu s-a ferit niciodată să-şi spună părerea despre succesorul său, deplângând în februarie anul trecut în cotidianul german Bild faptul că FIFA este „o dictatură”, care „se rezumă la preşedintele său”.

„Trump va orchestra o acţiune de publicitate” cu ocazia Cupei Mondiale din 2026 şi „pentru asta, are nevoie de noul său prieten, preşedintele FIFA, Gianni Infantino. Deşi termenul de complice ar fi mai potrivit decât cel de prieten”, critica el, scrie News.ro.

Duminică, scurtul comunicat al FIFA prin care s-a modificat sancţiunea lui Balogun – care fusese suspendat în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei şi care va putea, în cele din urmă, să joace împotriva Belgiei – a stârnit un val de indignare. Federaţia belgiană şi-a exprimat „uimirea” şi a declarat că analizează „toate opţiunile posibile”.

„Nu ştiam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA”, a adăugat în cadrul conferinţei de presă selecţionerul francez al Diavolilor Roşii, Rudi Garcia.