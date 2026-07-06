CONTEXT

Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.

Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată marți dimineață.

Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că Balogun va fi disponibil pentru meciul cu Belgia, după ce FIFA a hotărât să nu pună acum în aplicare suspendarea.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest caz și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public.

și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public. Surse apropiate de FIFA au negat o implicare a Casei Albe.

Federația Belgiană de Fotbal a emis un comunicat, duminică seară, în care s-a declarat uluită de hotărârea FIFA, transmițând că analizează toate opțiunile disponibile.

Federația Belgiană, un nou comunicat despre cazul Balogun

Luni, după ce în presa internațională au apărut informații potrivit cărora FIFA îi va permite Belgiei să facă apel după această decizie, Federația Belgiană a revenit cu un nou comunicat în care a explicat evenimentele din ultimele ore.

Forul de la Bruxelles acuză FIFA de o lipsă totală de transparență, dar și că organizația condusă de Gianni Infantino a vrut să se asigure că un eventual apel al Belgiei nu va avea nicio șansă de reușită.

"După ce a aflat din relatările din presă despre decizia FIFA de a ridica suspendarea automată a jucătorului Balogun, RBFA (n.r - Royal Belgian Football Association) a trimis o scrisoare către FIFA prin care a solicitat o copie a deciziei, o explicație a procedurii urmate și și-a prezentat poziția cu privire la regulamentul aplicabil.

Ca singur răspuns, FIFA a transmis RBFA o scrisoare în care susținea că această corespondență constituie un apel, că a fost desemnat un judecător și că RBFA avea la dispoziție doar câteva ore pentru a depune acel apel. FIFA nu a oferit absolut nicio informație suplimentară.

Pentru ca un apel să fie admisibil, propriul regulament al FIFA prevede că decizia motivată trebuie mai întâi comunicată părții care formulează apelul. În timp ce RBFA solicita doar explicații legitime, FIFA însăși a transformat această corespondență într-un apel și s-a asigurat imediat că acesta va fi declarat inadmisibil.

Toate acestea s-au petrecut în timp ce FIFA a refuzat simultan să răspundă solicitărilor legitime ale RBFA.

Mai mult, în cadrul ședinței de coordonare a meciului, FIFA a eliminat în mod deliberat din prezentarea sa secțiunea referitoare la suspendarea automată a jucătorilor. Totuși, acest subiect făcuse parte din toate ședințele similare organizate înaintea fiecăruia dintre cele patru meciuri anterioare. RBFA a cerut explicații FIFA, atât verbal, cât și în scris, cu privire la motivele acestei schimbări, însă, încă o dată, nu a primit niciun răspuns.

Pentru a fi foarte clar, până în acest moment, RBFA nu a primit încă nicio decizie și nicio explicație din partea FIFA cu privire la această chestiune. Prin urmare, nu are altă opțiune decât să conteste dreptul de joc al jucătorului pentru meciul următor.

Indiferent de rezultatul sportiv al acestui meci, RBFA este profund îngrijorată de modul în care s-au desfășurat evenimentele și va continua să lupte în orele, zilele și lunile următoare pentru apărarea principiilor fundamentale ale eticii, competiției corecte și intereselor fotbalului în ansamblul său", a transmis Federația Belgiană de Fotbal, pe site-ul oficial.