Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament

Emoții pentru eroul lui FCSB! Accidentare suferită la antrenament Superliga
SPORT.RO
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FCSB mai are câteva zile de cantonament în Olanda, iar ulterior va reveni în țară pentru primele meciuri din Superliga și Conference League.

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FCSBofri aradMhai Stoica
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Duminică, FCSB a disputat primul amical din cantonamentul de vară, 0-4 contra lui Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei. 

Ofri Arad, accidentat la antrenamentul lui FCSB

Fără Joao Paulo, care a evoluat la Cupa Mondială, dar și fără Mihai Lixandru, care se pregătește de un transfer în zona Golfului și nu a fost nici măcar pe bancă la acest amical, FCSB l-a titularizat la închidere pe Andre Duarte, la bază stoper.

Stafful celor de la FCSB a vrut să vadă dacă Duarte poate fi folosit la nevoie și în acea zonă a terenului, însă a și fost forțat să apeleze la această improvizație, având în vedere că nici Ofri Arad nu este la capacitate maximă.

Mihai Stoica a dezvăluit că mijlocașul israelian, care a marcat golul decisiv din finala barajului de Conference League contra lui Dinamo, a suferit o accidentare la un antrenament.

"Ofri Arad a intrat la pauză și a ieșit după aia pentru că are o lovitură de la un antrenament. O lovitură destul de dură și am zis că e mai bine să nu riscăm, mai ales că suntem foarte puțini. Dar o să fim mai mulți săptămâna viitoare", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB va disputa miercuri al doilea amical din această vară, contra formației Al Jazira, pregătită de Cosmin Olăroiu. Vineri este programată revenirea în România.

Primul meci oficial al lui FCSB din noul sezon va fi contra lui FC Argeș, în Superliga, pe 17 iulie. Șase zile mai târziu este programat duelul cu letonii de la FK Auda, din turul 2 preliminar al Conference League.

Royale Union Saint-Gilloise - FCSB 4-0

Foto: Imago

  • Fcsb royale union saint gilloise 18
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Sursa foto: FCSB (Facebook).
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