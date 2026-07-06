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Lorenzo Amoruso (55 de ani), fost fundaș la echipe precum Bari, Fiorentina și Rangers, a analizat mutarea lui Radu Drăgușin (24) de la Tottenham la Fiorentina.

Lorenzo Amoruso, opinie despre aducerea lui Radu Drăgușin la Fiorentina

În prezent analist, Amoruso a avut numai cuvinte de laudă la adresa fundașului României. A spus despre Drăgușin că are un avantaj important din start prin faptul că vorbește italiana, cunoaște țara și știe ce vor antrenorii din „Cizmă”.

Lorenzo Amoruso îl consideră pe Radu Drăgușin, cel puțin teoretic, un stoper foarte valoros, așteptându-se ca internaționalul român să își confirme valoarea pe teren.

„Au adus doi fundași care, pe hârtie, sunt foarte valoroși. Din punct de vedere fizic, Fiorentina și-a rezolvat problemele din defensivă, dar și la capitolul personalitate.

Cred că, în acest moment, transferul lui Comuzzo se va realiza (n.r. - va pleca de la Fiorentina), așa că îmi imaginez că nu va mai fi prea mult loc pentru el.

Amoruso: „Drăgușin știe ce își doresc antrenorii”

Drăgușin pornește cu un avantaj important: cunoaște Italia și vorbește italiana, știe ce își doresc antrenorii.

Despre brazilian (n.r.- Viery, fundașul central transferat de Fiorentina de la Gremio, cu câteva zile în urmă, pentru 15.000.000 de euro) prefer să mai așteptăm. Știu că este un jucător elegant, dar poate fi și dur în anumite situații. Și sper să fie așa, pentru că, uneori, în Italia nu trebuie să fii prea delicat”, a spus Lorenzo Amoruso, citat de tuttomercatoweb.com.

Detaliile transferului

Radu Drăgușin (24 de ani) s-a înțeles cu noua sa echipă și va pleca de la Tottenham. Toate indiciile din ultima perioadă duceau către un transfer al lui Drăgușin în Italia, acolo unde și-a început cariera. Dorit de Juventus, fundașul român va ajunge la Fiorentina.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a scris că Drăgușin s-a înțeles deja cu gruparea toscană. Cele două cluburi au ajuns deja la un acord în privința unui împrumut cu obligație de cumpărare, așa cum a anunțat și jurnalistul Fabrizio Romano pe Twitter.

În ultima perioadă s-a zvonit că Tottenham ar vrea să renunțe definitiv la Radu Drăgușin, în contextul în care Roberto de Zerbi pregătește o reconstrucție masivă după salvarea de la retrogradare. Suma pe care nord-londonezii ar urma să o solicite pentru fundașul român este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Radu Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost crescut de Juventus, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, reușind să strângă 40 de meciuri în Serie A, dar și 38 în Serie B.