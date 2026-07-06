Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă

Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă Fotbal extern
SPORT.RO
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Vozinha (40 de ani), eroul naționalei din Capul Verde la Cupa Mondială, este liber de contract.

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VozinhaCapul VerdeAvaiBrazilia
Din articol

Ajuns la 40 de ani și rămas fără echipă de club după ce i-a expirat înțelegerea cu GD Chaves, din liga secundă portugheză, Vozinha s-a transformat într-un adevărat star al Cupei Mondiale, după ce a impresionat la duelurile cu Spania sau Argentina.

Vozinha a refuzat oferta din Brazilia

Fost jucător la Zimbru Chișinău, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin sau Chaves, Vozinha a atras atenția mai multor cluburi după prestațiile extraordinare de la Cupa Mondială, iar prima echipă care i-ar fi trimis o ofertă a fost Avai, din liga a doua braziliană.

ESPN scrie însă că Vozinha a respins oferta lui Avai, după ce a aflat că formația braziliană are probleme financiare și înregistrează întârzieri la plata salariilor.

O altă echipă care s-ar fi interesat de Vozinha ar fi fost Atletico Clube Goianiense, tot din Brazilia, însă goalkeeper-ul din Capul Verde a preferat să se concentreze asupra meciurilor de la Cupa Mondială și a amânat discuțiile.

Rămâne de văzut ce va alege Vozinha, despre care s-a scris că ar fi monitorizat și de Inter Miami, echipa lui Lionel Messi condusă de David Beckham.

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Costel Pantilimon: "Vozinha a făcut la încălzire vreo 20 de minute numai pase lungi"

În carieră, Vozinha a jucat cinci ani la AEL Limassol, în Cipru, iar românul Costel Pantilimon, unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut țara noastră, i-a fost adversar. Panti evolua în 2020 la Omonia Nicosia. La Poveștile Sport.ro, campionul din Premier League cu Manchester City și-a amintit stilul antrenament pe care marșa Vozinha înaintea unei partide AEL - Omonia Nicosia.

"Spectaculos! Surpriză! Mi-a fost adversar în Cipru, în scurta mea perioadă din Cipru, era la AEL Limassol, era plăcut, avea un joc de picior, un portar boem! Nu era genul meu de a vedea portarul... solid, echilibrat. Era tot timpul implicat în joc!

Mă uitam la încălzire, a făcut vreo 20 de minute numai pase, numai mingi lungi. Fiecare are un punct forte pe care îl exploateză la maximum. Așa era și cu el.

Mă bucur că stă la un nivel foarte bun, să ajungi la un Mondial la vârsta de 40 de ani... plus ce s-a întâmplat cu rețeaua lui de social media", a declarat Costel Pantilimon, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

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