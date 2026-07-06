Vozinha s-a decis imediat! Răspuns după ce i-au pus oferta pe masă

Ajuns la 40 de ani și rămas fără echipă de club după ce i-a expirat înțelegerea cu GD Chaves, din liga secundă portugheză, Vozinha s-a transformat într-un adevărat star al Cupei Mondiale, după ce a impresionat la duelurile cu Spania sau Argentina.

Vozinha a refuzat oferta din Brazilia

Fost jucător la Zimbru Chișinău, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin sau Chaves, Vozinha a atras atenția mai multor cluburi după prestațiile extraordinare de la Cupa Mondială, iar prima echipă care i-ar fi trimis o ofertă a fost Avai, din liga a doua braziliană.

ESPN scrie însă că Vozinha a respins oferta lui Avai, după ce a aflat că formația braziliană are probleme financiare și înregistrează întârzieri la plata salariilor.

O altă echipă care s-ar fi interesat de Vozinha ar fi fost Atletico Clube Goianiense, tot din Brazilia, însă goalkeeper-ul din Capul Verde a preferat să se concentreze asupra meciurilor de la Cupa Mondială și a amânat discuțiile.

Rămâne de văzut ce va alege Vozinha, despre care s-a scris că ar fi monitorizat și de Inter Miami, echipa lui Lionel Messi condusă de David Beckham.