UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”

UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun “a depăşit linia roşie”, este “de neînţeles şi nejustificabilă”.
“Decizia de ieri de a suspenda, pentru o perioadă de probă de un an, aplicarea suspendării automate de un meci ca urmare a cartonaşului roşu primit de jucătorul Folarin Balogun a depăşit linia roşie.
Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care constituie fundamentul unei competiţii corecte, oneste şi transparente. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, însă, nu este aşa. O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaş roşu nu este o opţiune discreţionară şi nu necesită o decizie a unui organism competent pentru a fi pusă în aplicare. Este un principiu înscris în regulamente, care nu poate face obiectul unor excepţii, cu atât mai puţin în mijlocul unui turneu în care mai mulţi alţi jucători s-au aflat în aceeaşi situaţie şi şi-au ispăşit în mod regulat suspendarea.
„Decizia a depăşit linia roşie”
Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de cei care le apără, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea unei competiţii este subminată. De asemenea, o astfel de decizie creează un precedent în cadrul turneului în desfăşurare, unde situaţii similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiţiei.
Fotbalul este cel mai iubit sport din lume pentru că este un joc frumos şi se bucură de încredere deoarece se joacă pretutindeni după aceleaşi reguli. Un turneu nu este niciodată un eveniment izolat, iar dacă turneul în cauză este Cupa Mondială, acesta are puterea de a genera consecinţe pozitive sau negative asupra jocului în ansamblu.
Ne exprimăm uimirea faţă de o astfel de decizie fără precedent, de neînţeles şi nejustificabilă”, este comunicatul UEFA.
Folarin Balogun fusese eliminat miercuri, în meciul din şaisprezecimile de finală câştigat de echipa SUA (2-0) împotriva Bosniei şi Herţegovinei, pentru că a călcat pe piciorul fundaşului Tarik Muharemovic.
Sancţiunea de un meci a lui Folarin Balogun a fost suspendată duminică de FIFA.
Regulamentul FIFA prevede, în cazul unui cartonaş roşu, o suspendare automată de un meci, care nu poate face obiectul unui apel din partea echipei jucătorului sancţionat.