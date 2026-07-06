UEFA, reacţie dură după cazul Balogun: „A depăşit linia roşie!”

UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun “a depăşit linia roşie”, este “de neînţeles şi nejustificabilă”.

“Decizia de ieri de a suspenda, pentru o perioadă de probă de un an, aplicarea suspendării automate de un meci ca urmare a cartonaşului roşu primit de jucătorul Folarin Balogun a depăşit linia roşie.

Fotbalul, la fel ca orice alt sport, se bazează pe reguli, care constituie fundamentul unei competiţii corecte, oneste şi transparente. Uneori, regulile sunt deschise interpretării. În acest caz, însă, nu este aşa. O suspendare automată minimă de un meci în urma unui cartonaş roşu nu este o opţiune discreţionară şi nu necesită o decizie a unui organism competent pentru a fi pusă în aplicare. Este un principiu înscris în regulamente, care nu poate face obiectul unor excepţii, cu atât mai puţin în mijlocul unui turneu în care mai mulţi alţi jucători s-au aflat în aceeaşi situaţie şi şi-au ispăşit în mod regulat suspendarea.