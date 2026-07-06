FOTO ȘI VIDEO Un model din Suedia i-a cucerit pe internauți datorită lui Erling Haaland! Clipurile cu care a strâns peste 100 de milioane de vizualizări

Un model din Suedia i-a cucerit pe internauți datorită lui Erling Haaland! Clipurile cu care a strâns peste 100 de milioane de vizualizări CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Erling Haaland face spectacol la Cupa Mondială 2026.

TAGS:
julia gropNorvegiaErling Haaland
Din articol

Julia Grop, model și creatoare de conținut în vârstă de 22 de ani, a devenit virală după ce a început să imite expresiile, mersul și gesturile starului Norvegiei. Internauții au remarcat imediat asemănarea dintre cei doi și au poreclit-o „sora lui Haaland”.

Julia Grop a devenit virală datorită lui Erling Haaland

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Profitând de popularitatea comparațiilor, Julia a început să posteze videoclipuri inspirate de atacantul lui Manchester City. VEZI VIDEO MAI JOS

Născută la Stockholm, Julia Grop are în prezent peste 660.000 de urmăritori pe Instagram și a recunoscut că ideea videoclipurilor a pornit chiar de la comentariile utilizatorilor, care îi spuneau constant că seamănă cu starul Norvegiei.

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