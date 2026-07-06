Din articol Julia Grop a devenit virală datorită lui Erling Haaland

Julia Grop, model și creatoare de conținut în vârstă de 22 de ani, a devenit virală după ce a început să imite expresiile, mersul și gesturile starului Norvegiei. Internauții au remarcat imediat asemănarea dintre cei doi și au poreclit-o „sora lui Haaland”. Julia Grop a devenit virală datorită lui Erling Haaland

Profitând de popularitatea comparațiilor, Julia a început să posteze videoclipuri inspirate de atacantul lui Manchester City. VEZI VIDEO MAI JOS

İçerik üreticisi Julia Grop, Erling Haaland’ın ikonik mimiklerini taklit ederek gündem oldu. pic.twitter.com/v1zw6wlHrj — Kulis Magazin (@kulis_magazin) July 4, 2026

Născută la Stockholm, Julia Grop are în prezent peste 660.000 de urmăritori pe Instagram și a recunoscut că ideea videoclipurilor a pornit chiar de la comentariile utilizatorilor, care îi spuneau constant că seamănă cu starul Norvegiei.