PORTRET | Cine este Ørjan Nyland, „zidul” norvegian care a eliminat-o pe Brazilia de la Mondial

PORTRET | Cine este Ørjan Nyland, „zidul” norvegian care a eliminat-o pe Brazilia de la Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Brazilia a fost învinsă aseară de Norvegia cu scorul de 2-1, iar Haaland a avut o performanță superbă, reușind să marcheze de două ori în poarta sud-americanilor.

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Örjan NylandNorvegiaCM 2026BraziliaSevilla
Din articol
  • articol scris de Matei Barbu

Atacantul lui Manchester City n-a fost singura vedetă a Norvegiei. Nyland (35 de ani), portarul „Vikingilor”, a avut o seară de neuitat la New York.

Fostul jucător al celor de la Sevilla a jucat toate cele 90 de minute, reușind să salveze 4 șuturi în interiorul careului, inclusiv un penalty în minutul 14, executat de Bruno Guimarães.

Portarul a trecut prin Germania și Anglia

Ørjan Nyland, născut pe 10 septembrie 1990, și-a început cariera la Hødd, în țara natală, iar în 2012 a fost desemnat omul meciului în finala Cupei Norvegiei, câștigată la loviturile de departajare împotriva celor de la Tromsø.

Înaintea sezonului 2013-2014, s-a alăturat campioanei en-titre a Tippeligaen, Molde, club la care a adunat 61 de meciuri în toate competițiile.

În august 2018, a semnat cu Aston Villa, club la care a evoluat timp de doi ani, până în 2020. Ulterior, a avut scurte perioade la Norwich City și Bournemouth, înainte de a se alătura echipei Reading în martie 2022.

În Premier League, competiție ce poate fi urmărită în exclusivitate pe VOYO, a reușit să adune șapte apariții, încasând 12 goluri și menținând poarta intactă o singură dată.

Pe 9 octombrie 2022, a semnat un contract valabil pe nouă luni cu RB Leipzig, formație pentru care a bifat trei meciuri în toate competițiile.

Ørjan Nyland a evoluat ultima dată la Sevilla

În 2023, s-a transferat la clubul spaniol Sevilla, pentru care a disputat 66 de partide. În perioada petrecută alături de „Los Nervionenses”, a reușit să păstreze poarta intactă în 16 meciuri, în toate competițiile.

La echipa națională a Norvegiei, Nyland a jucat 75 de meciuri și a reușit 15 clean sheet-uri.

La 30 iunie 2026, a devenit liber de contract.

„Vikingii” vor întâlni selecționata Angliei pe 12 iulie, partidă care se va disputa pe „Hard Rock Stadium”, nu mai devreme de ora 00:00.

Nyland, în meciul contra Braziliei

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