Telenovela Alibec la Gaziantep continua! Anuntul lui Sumudica dupa ce s-a scris ca atacantul s-a inteles cu turcii si ce salariu ar primi: "Refuz zilnic jucatori pentru el!"

Marius Sumudica a lasat clar sa se inteleaga ca Denis Alibec este obiectivul sau!

Dorit de turcii de la Gaziantep, dar si de antrenorul Marius Sumudica, Denis Alibec se lasa asteptat, dupa ce Astra inca nu si-a dat acordul pentru transfer, in ciuda faptului ca presa din turcia a anuntat ca cele doua cluburi ar fi ajuns la o intelegere.

Marius Sumudica a vorbit despre transferul lui Alibec, marturisind ca refuza jucatori valorosi in asteptarea atacantului roman pe care il vrea la echipa. Totodata, antrenorul roman a dezvaluit si ce salariu ii ofera turcii jucatorului Astrei.

"Nu, in momentul de fata sunt in camera cu impresarul cu care lucrez, toate transferurile facute de mine in Turcia le-am facut prin el. Am luat doi jucatori care la sugestia lui, avem o echipa de scou

In legatura cu Denis Alibec, in momentul de fata este destul de greu sa se faca, el este in legatura continua cu cei de la Bucuresti. Clubul ofera 600 000 de euro plus 30% din urmatorii 3 ani de contract. S-a discutat de salariul sau, undeva la jumatate de milion plus bonusuri. Ar fi un efort mare pentru club, vin zilnic jucatori de clasa pe care i-am refuzat, eu am incredere in Denis. Stiu de ce am nevoie, stie sistemul pe care il joc, mi-ar fi mai usor, sa stiti, nu e usor sa gasesti jucatori in momentul de fata pe care sa ii faci in doua saptamani sa joace in pozitiile respective.

Am facut o oferta scrisa, clubul a primit-o, el mai avand un an de contract. Ei raman cu 30% in urmatorii trei ani dintr-un eventual transfer.

Am zis ca renunt la salariul meu daca nu da 12 goluri sau 12 pase de gol. Nu ma bag, doar am spus ca este jucatorul de care am nevoie in momentul de fata. Am primit doi jucatori azi, un varf de la Basel, un atacant olandez, liber de contract si clubul nostru ii oferea si se intelegea la 800 000 de euro", a spus Marius Sumudica la Digi Sport.