Raspunsul lui Sumudica in cazul transferului lui Alibec la Gaziantep! Cat sunt dispusi sa ofere turcii pentru atacantul Astrei 

Marius Sumudica a vorbit inca o data despre interesul echipei sale pentru atacantul Astrei, Denis Alibec.

Antrenorul lui Gaziantep si-a dezvaluit intentia de a-l aduce pe Denis Alibec in Turcia inca din urma cu un an, insa pretul ridicat pe care patronul Astrei, Ioan Niculae il cere este o piedica mare in calea transferului.

Marius Sumudica a vorbit despre oferta pe care turcii o au pentru Alibec si a dezvaluit cat sunt dispusi sa ofere pentru atacant.

"Singurul roman care ma intereseaza este Denis Alibec, incerc in continuare sa il iau. Ne lovim de suma de transfer. Am avut o discutie cu domnul Niculae, am vorbit si cu Dani Coman. S-au avansat niste sume, sunt discutii intre cluburi si e o diferenta cam mare. Am vazut ca e dat deja la Dinamo pe o suma foarte mare.

Eu nu ma bag la preturi, e o suma buna pentru fotbalul romanesc, avand in vedere ca se vor trece in contract si anumite procente la urmatoarea vanzare. Am incercat, pe cat posibil, sa iau cu mine toti jucatorii cu care am facut performanta.

Suma pe care clubul nostru e de acord sa o plateasca este 800 000 de euro si 30% din urmatorul transfer, avand in vedere ca mai are un an de contract. Alibec termina contractul la anul. Turcii au facut un efort extraordinar pentru mine, mi-au dat mana libera la transferuri, am incercat sa rezolv asta in privinta lui Denis", a spus Marius Sumudica.