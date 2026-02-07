Eșalonul de elită al Angliei se vede în exclusivitate pe platforma VOYO până în 2028. Manchester United - Tottenham s-a încheiat 2-0

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Radu Drăgușin a fost introdus pe teren de către Thomas Frank în minutul 32, în locul lui Wilson Odobert, după ce Cristian Romero a lăsat-o pe Tottenham în inferioritate numerică în minutul 29.

Pentru modul în care a jucat, Radu Drăgușin a fost notat cu 6 de publicația football.london.

Englezii au indicat că fundașul a gestionat bine atacurile în valuri ale ”diavolilor”, dar în același timp au semnalat și că românul a greșit la golul doi al gazdelor.

”Per total, s-a descurcat bine împotriva atacurilor în valuri ale lui Manchester United împotriva celor 10 oameni ai lui Spurs. Nu a reușit să ajungă la centrarea lui Dalot pentru al doilea gol. Nota 6”, a scris sursa anterior menționată.