Brighton - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. James Milner poate egala azi recordul de meciuri în Premier League

Partida de pe Amex Stadium va pune față în față două echipe cu ambiții importante la startul sezonului, dar care traversează perioade modeste și se regăsesc în a doua jumătate a ierarhiei.

Brighton, locul 13, cu 31 de puncte, a câștigat doar un meci în ultimele 11 etape din Premier League, în timp ce Crystal Palace, deținătoarea Cupei și Supercupei Angliei, se află abia pe locul 15, cu 29 de puncte, ultima victorie în campionat fiind înregistrată acum două luni.

La partida de azi, James Milner poate atinge o bornă istorică. Veteranul lui Brighton mai are nevoie de o singură apariție pentru a egala recordul all-time de meciuri în Premier League, deținut în prezent de Gareth Barry (653).

Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, care e cu 8 ani mai tânăr decât James Milner, a lăsat de înțeles că îi va oferi șansa veteranului să egaleze recordul la partida cu Crystal Palace.

"Milner cu siguranță va fi în lot. Este un fotbalist model, un caracter adevărat. E incredibil să joci în Premier League la această vârstă și să te antrenezi la acest nivel. E foarte important să avem în lot astfel de jucători care pot fi lideri adevărați", a spus Hurzeler.