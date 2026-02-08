Brighton - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. James Milner poate egala azi recordul de meciuri în Premier League

Brighton - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. James Milner poate egala azi recordul de meciuri în Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brighton - Crystal Palace, primul meci de duminică al etapei 25 din Premier League, se vede în direct pe VOYO, de la 16:00.

TAGS:
BrightonCrystal PalaceJames MilnerVoyo
Din articol

Brighton - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00

Partida de pe Amex Stadium va pune față în față două echipe cu ambiții importante la startul sezonului, dar care traversează perioade modeste și se regăsesc în a doua jumătate a ierarhiei.

Brighton, locul 13, cu 31 de puncte, a câștigat doar un meci în ultimele 11 etape din Premier League, în timp ce Crystal Palace, deținătoarea Cupei și Supercupei Angliei, se află abia pe locul 15, cu 29 de puncte, ultima victorie în campionat fiind înregistrată acum două luni.

La partida de azi, James Milner poate atinge o bornă istorică. Veteranul lui Brighton mai are nevoie de o singură apariție pentru a egala recordul all-time de meciuri în Premier League, deținut în prezent de Gareth Barry (653).

Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, care e cu 8 ani mai tânăr decât James Milner, a lăsat de înțeles că îi va oferi șansa veteranului să egaleze recordul la partida cu Crystal Palace.

"Milner cu siguranță va fi în lot. Este un fotbalist model, un caracter adevărat. E incredibil să joci în Premier League la această vârstă și să te antrenezi la acest nivel. E foarte important să avem în lot astfel de jucători care pot fi lideri adevărați", a spus Hurzeler.

v y
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
ULTIMELE STIRI
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
Andrei Cordea s-a dus „glonț” la Dan Nistor când dădea interviu! Ce s-a întâmplat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată



Recomandarile redactiei
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Ioan Varga bagă mâna adânc în buzunar după bătaia din CFR – U Cluj! Suma plătită imediat după derby
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Lovitură încasată de Kurt Zouma! Chinezii au aflat și refuză să îl mai transfere
Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
„Îmi era frică să cred asta”. Patrick Ciorcilă și Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre „săptămâna magică” de la Transylvania Open 2026
Alte subiecte de interes
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Revoluție în Premier League! Cinci recorduri pot fi doborâte în sezonul 2024-25
Revoluție în Premier League! Cinci recorduri pot fi doborâte în sezonul 2024-25
Jesus is Lord! Gabriel Jesus de la Arsenal deține un record uluitor în Top 5 campionate din Europa
Jesus is Lord! Gabriel Jesus de la Arsenal deține un record uluitor în Top 5 campionate din Europa
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

stirileprotv O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!