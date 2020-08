Reactie OFICIALA a lui Dinamo in legatura cu interesul pentru Budescu, Alibec si Tamas! Raspunsul vehement al 'cainilor'

Dinamo a fost preluata de un grup de investitori spanioli.

Dupa acest lucru au aparut zvonuri ca echipa din Stefan cel Mare ar dori sa il transfere pe Constantin Budescu de la Astra Giurgiu.

Astazi, echipa a emis un comunicat in care neaga ca ar dori sa il transfere pe mijlocasul giurgiuvenilor. Pa langa asta, noua conducere le cere fanilor rabdare si le promomite ca o va readuce pe Dinamo in fruntea fotbalului din Romania.

"Bucuresti, 16 august 2020. Avand in vedere schimbarea recenta a actionarului majoritar in aceste momente premergatoare startului noului sezon competitional, conducerea sportiva a clubului nostru doreste sa se adreseze tuturor suporterilor si intregii suflari dinamoviste prin acest comunicat de presa si solicits rsbdare, intelegere si speranta in tot ceea ce inseamna dezvoltarea unui proiect sportiv foarte interesant si competitiv.

In acest sens, este de remarcat faptul ca lucram foarte mult pentru a forma, cat mai curand posibil, o echipa pentru performanta in Stefan cel Mare, lucru care sa ne ofere depline garantii sportive pentru a readuce Dinamo Bucuresti in locul pe care il detine in fotbalul romanesc prin istorie, prestigiu si traditie.

In acelasi timp, dorim sa profitam de aceasta ocazie pentru a ne exprima, in primul rand, respectul atat fata de toate cluburile rivale din Romania, cst si pentru jucatorii si antrenorii acestora, in special fata de cei care activeaza in Liga 1, si, pe de alta parte, profundul nostru dezacord in ceea ce priveste informatiile false aparute in ultimele zile in mass-media despre un presupus interes din partea noastra in angajarea anumitor jucatori de la echipe rivale, folosind aceste informatii exclusiv in beneficiul tertilor rau intentionati si cu un scop economic nelegitim", a fost comunicatul echipei emis pe pagina de Facebook.