"Sa nu te alerge astia prin Bucuresti!" :)) Ironia lui Maxim dupa ce Alibec a fost pradat de hoti! Ce a putut sa scrie

Din articol Maxim, aproape de transferul carierei

Alexandru Maxim este unul dintre cei mai in forma fotbalisti romani.

Denis Alibec a avut probleme cu hotii in timpul unui cantonament in Spania. Atacantul ar fi fost atacat la 300 de metri de hotelul din Barcelona in care era cazat. Trei barbati l-au asaltat, iar unul dintre ei a aruncat cu o bicicleta peste picioarele jucatorului pentru a-l imobiliza.

Un altul a incercat sa ii fure ceasul si i-a rupt bratara, insa nu a putut sa ii ia accesoriul. De teama sa nu pateasca ceva mai grav, Alibec a inceput sa fuga, in ciuda faptului ca aceasta era una dintre contraindicatiile medicului. In urma efortului, operatia a plesnit, provocandu-i hemoragie.

Alexandru Maxim a glumit pe seama incidentului trait de Alibec dupa ce informatia a aparut in presa din Romania. Jucatorul lui Gaziantep l-a avertizat ironic pe atacant: "Lasa ceasul acasa, sa nu te alerge astia prin Bucuresti!"

Maxim, aproape de transferul carierei



Ajuns la 30 de ani, presa turca scrie ca Maxim ar putea semna cu Besiktas, club care a reusit sa castige campionatul in acest sezon.

"Besiktas il urmareste pe Maxim de mai mult timp si l-a intrebat pe Marius Sumudica unde a descoperit un asemenea jucator. Sergen, care tocmai si-a prelungit contractul cu Besiktas, a cerut acum transferul decarului roman deoarece nu este multumit de evolutiile lui Adem Ljajic si Mensah", au scris turcii de la Aksam.

Maxim a evoluat in 38 de meciuri in acest sezon. A marcat de 15 ori si a oferit 3 pase de gol in tricoul lui Gaziantep, care a incheiat campionatul pe locul 9. Dupa cucerirea titlului, Besiktas va evolua in preliminariile Champions League.