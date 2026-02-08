CFR Cluj, comunicat acid: "Respect profesionistului Bergodi, nu membrului de galerie / Așteptam scuze"

CFR Cluj a emis un comunicat la o zi după incidentele de la finalul derby-ului cu U Cluj, încheiat cu victoria celor din Gruia, 3-2.

Cristiano BergodiCFR ClujU Clujandrei cordea
La finalul partidei din Gruia a izbucnit un conflict între Cristiano Bergodi și jucătorii lui CFR Cluj. Antrenorul lui U Cluj s-a îndreptat amenințător către Andrei Cordea și a părut că vrea să îl lovească, iar ulterior au urmat îmbrânceli și cu Karlo Muhar, Bergodi fiind ținut cu greu.

CFR Cluj, comunicat după incidentele de la derby-ul cu U Cluj

Cei de la U Cluj au susținut că Bergodi a fost înjurat de Andrei Cordea, lucru negat de jucător și de cei de la CFR Cluj.

La o zi după meci, CFR Cluj a emis un comunicat în care a condamnat incidentele de la final și a transmis că aștepta scuze din partea lui Cristiano Bergodi.

"Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat.

Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia. Un gest pe care îl așteptam și din partea dânsului până la finalul zilei, măcar dintr-o formă fictivă de respect, dar care a întârziat să apară.

Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile.

Îi reamintim, pe această cale, că gestul său nu a lezat doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni, care a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe.

Îi purtăm deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie", a transmis CFR Cluj.

Conflictul de la finalul derby-ului

VIDEO Daniel Pancu, după CFR - U Cluj 3-2: "Mă simt un nimeni în țara mea! Un străin îmi bate jucătorul"

