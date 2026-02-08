CFR Cluj a fost amendată cu 20.000 de lei după incidentele grave petrecute la finalul derby-ului cu Universitatea Cluj, câștigat de ardeleni cu 3-2.

Suporterii oaspeți au încercat să pătrundă pe teren, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină și să folosească substanțe iritant-lacrimogene pentru a calma situația.

Au fost aplicate sancțiuni de peste 37 de mii de lei

De asemenea, firma de pază și protecție a fost sancționată cu 15.000 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor legale.

În total, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 37.100 de lei și patru interdicții de acces la competiții sportive, pe perioade de până la un an.

Jandarmii au mai întocmit patru acte de sesizare penală, trei pentru nerespectarea regimului materialelor explozive și unul pentru încălcarea legislației privind consumul de droguri.

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc.

În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au transmis jandarmii.

Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, a transmis Jandarmia Română.