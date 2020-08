"S-au inteles!" Alibec va evolua din nou sub comanda lui Marius Sumudica

Marius Sumudica vrea sa isi faca colonie de romani la Gaziantep.

Alexandru Maxim a fost transferat deja definitiv de formatia turca, iar acum echipa lui Sumudica ar fi ajuns la o intelegere cu Astra Giurgiu, pentru transferul lui Alibec, conform site-ului turc Fanatik.

Sursa citata este sigura ca cele doua cluburi au ajuns la o intelegere, iar Denis Alibec ar urma sa semneze un contract.

"Gaziantep, care a avut succes in negocierile cu jucatorul, s-a inteles si cu clubul din Romania pentru a realiza transferul. Este una dintre cele 3 intariri pe care si le doreau ros-negrii", anunta sursa citata.

Inainte sa se intoarca in Turcia, Sumudica a declarat ca Denis Alibec este singurul roman pe care il doreste.

"Singurul roman care ma interesează este Denis Alibec. Incerc in continuare sa-l iau, dar ne lovim de suma de transfer. Nu sunt eu in masura ss-i fac pretul domnului Niculae, dar in general imi place sa-i ajut pe jucatori. Am incercat mereu sa iau jucatorii care fac performanta si sa castige mai mult decat o faceau in Romania.

Suma pe care clubul nostru vrea s-o plateasca pentru Alibec este de 800.000 de euro si 30% dintr-un viitor transfer, avand in vedere ca mai are un an de contract. Eu am facut un efort inimaginabil pentru echipa din Turcia. Avand incredere in mine ca am facut transferuri foarte bune, mi-au dat mana libera la transferuri si am incercat sa avansez aceasta discutie in privinta lui Denis", a declarat zilele trecute Marius Sumudica.

Tweet Turcia sumudica Alibec Citeste si: