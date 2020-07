"Da, sunt discutii!" Pleaca Alibec de la Astra si da startul EXODULUI? Reactia lui Dani Coman si ce se intampla cu salariile 

Denis Alibec a avut un sezon excelent la Astra si este dorit de echipe din strainatate.

Dupa revenirea de la FCSB, Denis Alibec a avut un parcurs excelent in tricoul Astrei si a atras interes din partea polonezilor de la Legia Varsovia. Aflat in prezent in izolare, dupa ce colegul sau Crepulja a fost depistat pozitiv cu coronavirus, Alibec poate sa schimbe echipa in cel mai scurt timp!

"Avem discutii si pentru Alibec si pentru alti jucatori, dar nicio oferta concreta.Bogdan Andone, daca va avea vreo oferta, discutam, vedem cat cerem pe el si poate il lasam sa plece. A avut rezultate foarte bune, de ce sa nu il putem vinde?", a spus Coman la Digisport.

Oficialul Astrei a discutat si despre situatia financiara a echipei si a dezvaluit ca patronul Ioan Niculae va ajunge cu salariile jucatorilor si staff-ului pana la luna aprilie.

"Maine se plateste un salariu la noi. Am avut o discutie mai devreme cu domnul Niculae si maine se plateste un salariu jucatorilor si antrenorilor. Saptamana viitoare se vor plati salariile pe inca o luna. Asta ar insemna ca totul este platit pana in luna aprilie. Nu sunt jucatori care au venit la mine sa imi spuna ca nu vor sa mai ramana din cauza restantelor. Din contra, a venit si Gaman, au simtit si ei ca vor sa facem o echipa mai buna decat cea de anul asta", a adaugat Coman.