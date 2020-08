BREAKING NEWS: A venit oferta de 'aproape' un milion pentru Alibec: "Puteau sa-mi dea salariu mai mare, dar..." Detalii de ultima ora

Denis Alibec vrea sa plece de la Astra in aceasta vara.

Atacantul de 29 de ani e de acord cu banii pe care turcii i i-au propus drept salariu. Alibec asteapta ca si cluburile sa se inteleaga intre ele. Golgeterul Astrei simte nevoia unei noi provocari. S-a intors in forma din vacanta. "Am 89 de kilograme la 1,87. Nu mai slabesc, vreti sa mor pe teren? N-am mai avut 84 de kg de la 16 ani", glumeste Alibec. Gaziantep, echipa lui Sumudica, ofera aproape 1 milion de euro pentru a-l transfera pe fostul stelist.

"Imi doresc foarte mult sa plec. E abia inceputul perioadei de transferuri. Vreau sa fiu multumit si eu, sa fie multumit si domnul Niculae. Am vorbit de salariu cu echipa din Turcia, nu prea stiu de suma pe care vor s-o plateasca ei catre Astra. Se putea mai mult pentru mine la bani, dar...

In Liga 1 nu prea pot sa-mi mai fac jocul ca acum 2-3 ani, ma cunosc adversarii, antrenorii. Fundasii ma stiu, s-au mai schimbat lucrurile intre timp pentru mine. La 30 de ani, ce sa mai schimb acum la stilul meu?

Eu nu-s dator cu nimic fata de Astra, dar asa sunt eu, mai baiat bun. Oferta de la Gaziantep e aproape de cat a dat Astra pe mine, 1 milion de euro, asa stiu. Daca puteam juca si in cupele europene, era alta motivatia. Noi ne facem treaba, incercam sa jucam, sa ne ajutam echipa. Ii asteptam si pe straini, ei mai au vacanta 3 zile. Pana ne punem la punct va mai dura ceva. Acum suntem 20 la antrenamente, dar sunt multi copii.

Am inteles ca saptamana asta se platesc banii, ca sa incepem bine, cum s-ar zice. Nici nu mai stiu de cand n-am fost la bancomat. De cate ori am avut intarzieri, am luat banii pana la urma.

Nivelul din Turcia nu mi se pare foarte ridicat, cred ca as face fata. Sper sa fiu convocat la nationala, sa mi se dea sansa si sa ne calificam. Am 89 de kilograme la 1,87 inaltime. Ce vreti, sa mor pe teren? Ajunge! 84 ar fi mai bine? N-am mai avut de la 16 ani greutatea asta!", a spus Alibec la Digisport.