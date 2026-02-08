Liverpool - Manchester City, de la 18:30 (LIVE pe VOYO). Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Trupa lui Arne Slot este într-o luptă acerbă pentru cele 4 locuri de UCL, în timp ce “cetățenii” încă speră la prima poziție.

Liverpool vs Manchester City , un afiș de pus în ramă, chiar dacă “cormoranii” nu se mai află în luptă pentru titlul de campioană.

Ultima partidă dintre cele două s-a încheiat cu victoria trupei lui Guardiola cu scorul de 3-0

Liverpool - Manchester City, de la 18:30 (LIVE pe VOYO). Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Ultimul meci dintre cele două de pe Anfield, s-a terminat cu victoria lui Liverpool, 2-0.

Casele de pariuri din Anglia o dau favorită pe Liverpool cu o cotă de 2.20

“Cetățenii” au 3.10 la victorie

Egalul este cotat cu 3.80

În ultimele 10 meciuri directe, Liverpool s-a impus de 5 ori, City de 3, iar două partide s-au terminat la egalitate.

Olandezul Arne Slot în conduce cu 2-1 pe Pep Guardiola in meciurile directe.

Manchester City are un golaveraj de 49-23, în timp ce Liverpool are 39 de goluri marcate și 33 primite.

Partida va fi arbitrată de Craig Pawson, arbitrul care acordă în medie 3,71 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.

Sugestia Sport.ro

X la pauză.