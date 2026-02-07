Universitatea Cluj a redus din diferență pe finalul partidei, dar nu a reușit să egaleze, iar punctele s-au dus în dreptul echipei lui Daniel Pancu. CFR este acum în zona play-off-ului, după ce a ajuns la șapte victorii consecutive.

Andrei Cordea a fost în centrul atenției la finalul partidei, când a fost ”luat la țintă” de Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj. După ce a fost acuzat de Dan Nistor și Alex Chipciu, jucătorul de la CFR Cluj s-a apărat la flash-interviu.

Andrei Cordea s-a apărat la flash-interviu

„Un meci frumos de ambele părți, este foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm. Am reușit să ne antrenăm în ultimele două zile, dar foarte puțin, astăzi am fost proaspeți și am reușit să câștigăm.

Înainte de toate, dacă suntem bărbați, să rămână în teren. Să nu vorbim la interviuri ce s-a întâmplat în teren. Dacă el cade, eu nu vin la interviuri să spun că a căzut și nu i-a dat fault. Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el, nu e așa, n-am avut nicio treabă cu el. Când a fost faza în corner, unde era implicat și Chipciu, Nistor m-a înjurat fără motiv. Am căzut, nu mi s-a dat fault, m-a înjurat de familie, l-am înjurat înapoi tot drumul către teren, ăsta este adevărul, și arătam către bancă, nu către antrenor. Nu înțeleg de ce a venit direct la mine. Sincer? Vreau să-mi cer scuze în fața lui dacă dânsul crede că am avut vreo treabă cu el. Are o vârstă, nu mi-aș permite să-l înjur.

Suntem fericiți, acum mă gândesc doar la faza aia și-mi pare rău pentru ce s-a întâmplat. M-am dus la arbitru și mi-a spus să plec. Chiar îmi doresc să știu ce am făcut. Am mulți prieteni în galerie la U Cluj și de când am ajuns în vestiar m-au și amenințat deja. M-au amenințat și prietenii mei că o să mă prindă pe stradă”, a spus Cordea, la flash-interviu.

După acest meci, U Cluj a rămas cu 42 de puncte, pe locul cinci, iar CFR Cluj a urcat în zona play-off-ului, pe șase. Poate fi depășită dacă FC Botoșani o bate pe Metaloglobus duminică.

Programul din etapa a 27-a:

FCSB va avea cel mai greu meci în runda cu numărul 27. Campioana en-titre va înfrunta Universitatea Craiova, în deplasare. UTA Arad și FC Botoșani se vor întâlni într-un meci foarte important din cursa pentru play-off. Iată programul: