Alibec rateaza visul Champions League! Clubul care a renuntat OFICIAL la el: "E un fotbalist prea scump pentru noi!"

Denis Alibec (29 de ani) rateaza un transfer important, dupa ce clubul a anuntat ca nu are bani pentru a-l aduce.

Alibec a avut parte de un sezon foarte bun in tricoul Astrei si spera sa prinda un transfer la o echipa importanta in aceasta vara. Atacantul a declarat ca isi doreste sa joace in cupele europene, iar una dintre echipele care l-a vrut insistent a fost Legia Varsovia.

Campioana Poloniei a renuntat in cele din urma, din cauza pretului prea mare solicitat de patronul Ioan Niculae. Directorul sportiv al clubului spune ca suma de 1.5 milioane de euro nu poate fi platita:

"Suntem in cautarea unui atacant, da. Noi purtam negocieri avansate cu jucatori de pe toate pozitiile pe care nu suntem acoperiti. Sper ca vom reusi sa ne intarim lotul in urmatoarele doua saptamani. Denis Alibec nu mai este considerat o solutie. Daca discutam despre o abordare realista a acestui transfer, este un fotbalist prea scump pentru noi. Voi scurta raspunsul, nu mai exista varianta Alibec pentru Legia", a declarat Radoslaw Kucharski, potrivit Legia.net.

14 goluri si 11 pase decisive are Alibec in acest sezon de Liga 1. Atacantul Astrei este evaluat la 1.4 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Legia a castigat un nou titlu in Polonia si va juca in calificarile Champions League.