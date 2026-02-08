Super Bowl LX, evenimentul major din sportul american, va fi transmis în exclusivitate de către VOYO luni dimineața, pe 9 februarie, de la ora 01:00.

Duelul care le va avea protagoniste pe New England Patriots și Seattle Seahawks va fi precedat de o emisiune de analiză tot pe VOYO, astăzi, de la 00:00.

Trei aspecte interesante despre Super Bowl LX

New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta pentru glorie pe Levi’s Stadium, arena echipei San Francisco 49ers din Silicon Valley. Stadionul inaugurat în 2014 are toate dotările moderne și o capacitate impresionată de 68.500 de locuri.

Super Bowl LX reprezintă cel mai important spectacol mediatic anual din lumea sportului. Audiențele globale depășesc constant la fiecare ediție 100 de milioane de telespectatori.

Bad Bunny, marea vedetă de la Super Bowl LX

Dincolo de confruntarea sportivă dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, Super Bowl LX reprezintă și un adevărat spectacol din perspectiva divertismentului. Bad Bunny, unul dintre cei mai relevanți artiști latini din ultimul deceniu, va fi atracția principală din pauza mare a partidei.