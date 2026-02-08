Ce inseamna de fapt gestul facut de Florinel Coman dupa gol si de ce a inventat Dele Alli aceasta provocare in fotbal

A plecat si cu femeia, si cu trofeul! Dele Alli, desemnat cel mai bun tanar jucator din Premier League

A plecat si cu femeia, si cu trofeul! Dele Alli, desemnat cel mai bun tanar jucator din Premier League

Dele Alli, așteptat să semneze în aceste zile.

Dele Alli era, în urmă cu câțiva ani, vânat de cele mai mari cluburi ale lumii, dar acum a ajuns să fie cu greu în planurile unor echipe chiar și din ligile secunde ale campionatelor din Europa. Mijlocașul nu se mai regăsește de o bună perioadă de timp!

Aparent, cariera lui Dele Alli pare tot mai aproape de final, chiar dacă mijlocașul ofensiv englez are doar 29 de ani! El se află într-un regres de ani buni, iar în ultimii trei ani a jucat doar 9 minute, într-un meci din sezonul trecut!

Dele Alli, așteptat să semneze la jumătate de an după despărțirea de Como

Reamintind, după ce a avut un început promițător de carieră la Tottenham, atingând chiar și o valoare de piață de 100 milioane de euro în 2018, cariera lui Dele Alli a cunoscut un declin semnificativ. Iar din toamna anului trecut englezul a rămas din nou fără echipă, liber de contract.

Fotbalistul a ajuns la un acord cu Como, în ianuarie 2025. În acel moment, semna un contract valabil până în iunie 2026, cu opțiunea de a-l prelungi pentru încă un sezon, în funcție de numărul de apariții pe teren. Transferul îl aducea sub comanda fostului mijlocaș Cesc Fabregas, antrenor la Como din 2024.

Dele Alli, dorit de câteva formații din Spania, printre care și Sevilla

Acesta avea încredere în Alli, chiar dacă ultimul său meci data din februarie 2023, pe când era la Beșiktaș. Din păcate, în perioada petrecută la Como, Dele Alli a adunat doar un meci, 9 minute mai exact, în partida cu AC Milan, pe 15 martie 2025, la ediția anterioară din Serie A.

El pare că va semna curând un nou contract, chiar cu o echipă destul de importantă, fiind dorit în campionate de primă ligă din Europa. Totul, chiar dacă în ultima perioadă se discuta că poate ajunge într-o ligă inferioară din Anglia. Presa din Anglia relatează faptul că Alli este dorit de Elche, Sevilla, Real Oviedo sau chiar Getafe în acest moment!

La nivel de seniori, Dele Alli a evoluat pentru Milton Keynes Dons (2012-2015), Tottenham Hotspur (2016-2022), Everton (2022, 2024), Beșiktaș (2022-2024) și Como (2025).

Considerat un mare talent al generației sale, el nu și-a atins potențialul maxim din cauza unui șir lung de accidentări.

Cariera lui Dele Alli părea că va atinge recorduri după recorduri

Englezul are 37 de meciuri și 3 goluri pentru naționala Albionului cu care a ajuns până în semifinalele Mondialului din 2018. În palmares mai are locul trei în Nations League (2018-2019), o finală de Champions League (2018-2019), o finală de EFL Cup (2020-2021), premiile Football League Young Player of the Year (2014-2015), PFA Young Player of the Year (2015-2016, 2016-2017) și includerea PFA Team of the Year (2015-2016, 2016-2017).

Dele Alli poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, coordonator de joc și mijlocaș dreapta și este cotat la 2 milioane de euro, în acest moment.