Manchester United l-a chemat la probe, Bayern l-a cumparat si face spectacol in Champions League

Dupa Erling Haaland, Manchester United suspina pentru ca a ezitat sa transfere un alt pusti de superclasa.

Alphonso Davies (19 ani) a reusit evolutii senzationale in acest an in Bundesliga si Champions League, totul culminand cu prestatia sa excelenta din meciul cu Chelsea, castigat de Bayern Munchen, scor 3-0, in deplasare. Pustiul s-a nascut la Buduburam, o tabara de refugiati situata la 40 km de Accra, capitala Ghanei, din cauza ca parintii sai si-au parasit tara, dupa izbucnirea celui de-al doilea razboi civil din Liberia, in 1999. Ulterior, membrii familiei sale au ajuns in Canada ca refugiati, locuind in Windsor si Edmonton, iar in 2017 fotbalistul a primit cetatenia canadiana.

Davies a inceput fotbalul la echipe de juniori din Edmonton, iar in 2016 a fost remarcat de Vancouver Whitecaps FC, fiind cel mai tanar jucator care a semnat un contract de profesionist pentru echipa secunda, in United Soccer League, la 15 ani si 3 luni, pentru ca apoi sa debuteze la 15 ani si 5 luni si sa inscrie primul gol la 15 ani si 6 luni. In iulie 2016, el a fost promovat la prima echipa si a devenit al doilea cel mai tanar jucator care a debutat in Major Soccer League (MSL), dupa Freddy Adu, adunand in primul sezon 8 meciuri in campionat, 4 in Canadian Championship si 3 in CONCACAF Champions League.

Dupa un alt sezon excelent, evolutiile sale bune au atras atentia celor de Manchester United, Chelsea si Liverpool, fiind invitat la un trial de trei saptamani la echipa antrenata de Jose Mourinho. Insa el a nu a mai ajuns la Manchester, deoarece a fost convocat pentru un cantonament la echipa olimpica a Canadei, pentru a fi inclus in lotul care va participa la Olimpiada de la Tokyo. Davies a mers 10 zile in Orlando (Florida), iar apoi clubul britanic nu l-a mai putut testa pentru ca a inceput sezonul in MLS. Peste cateva luni, Bayern a platit 10 milioane de euro si i-a oferit un contract pana in 2023.

Pentru Bayern a evoluat deja in 32 de partide si a marcat 3 goluri, a castigat un titlu in Bundesliga si o Cupa a Germaniei, bifand si 17 selectii si 5 goluri pentru reprezentativa de seniori a Canadei. “Pustiul are un sprint incredibil si este genul de jucator rapid pe care Bayern nu l-a mai avut de mult timp. Aplauzele fanilor de la finalul meciului cu Chelsea au fost meritate. S-a maturizat mult din punct de vedere tactic de cand a ajuns la Munchen. Cred ca are potential sa ajunga un fotbalist de clasa mondiala”, a spus despre el coechipierul Thomas Muller.