Panica la Juventus! Cristiano Ronaldo si compania, suspecti de coronavirus! Ce decizie a luat clubul italian

Coronavirusul a afectat serios lumea fotbalului.

Juventus si-a anulat toate antrenamentele din urmatoarea perioada. Mai mult, echipa U23 a italienilor a fost bagata in carantina, anunta Forbes.com

Decizia a venit dupa ce echipa de juniori a "Batranei doamne" a jucat impotriva lui Pianese, echipa care are 3 jucatori infectati. De asemenea, antrenorul formatiei din Serie C este si el infectat cu virusul care a bagat spaima in lumea fotbalului.

Echipa U23 a lui Juventus va fi in carantina pana pe 8 martie. Pana atunci, nici formatia lui Cristiano Ronaldo nu se va antrena si va fi monitorizata de echipa medicala a clubului. Masura vine dupa ce unii jucatori de la gruparea U23 s-au antrenat alaturi de echipa mare a lui Juventus.

Italia este cea mai afectata tara din Europa, avand 1128 cazuri de infectii cu coronavirus si 29 de decese pana acum.