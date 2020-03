Manchester United l-a pierdut pe Haaland, dar se pregateste sa plateasca 70 de milioane de euro pentru un star din Serie A

El e titular in nationala Italiei.

Ole Gunnar Solskjaer si-a trimis scouterul personal, Simon Wells, pentru a urmari partida dintre Fiorentina si AC Milan, disputata sambata si incheiata cu o remiza, scor 1-1. „Red Devils” cauta un fotbalist care sa il inlocuiasca in banda dreapta pe Jesse Lingard, care a dezamagit in acest sezon, si pe Juan Mata, dar, in acelasi timp, sa poate evolua ca al doilea varf langa Martial si Ighalo. Trimisul managerului lui Manchester United l-a urmarit pe Federico Chiesa, atacantul de 22 de ani al florentinilor. Antrenorul crede ca acesta ar putea fi perfect pentru United, in conditiile in care poate juca ca atacant sau pe orice pozitie in linia de trei mijlocasi din spatele varfului impins.

Federico este fiul lui Enrico Chiesa, fostului mare atacant din Serie A si international italian, care a jucat la Sampdoria, Parma, Fiorentina si Lazio si a participat la Euro 1996 si CM 1998 cu „squadra azzurra”. Pustiul a debutat in Seria A la 18 ani si in acest sezon a fost titular la Fiorentina, pentru care a evoluat in 25 de partide, marcand 7 goluri si dand 5 pase decisive. El este unul dintre preferatii selectionerului Roberto Mancini si este unul dintre oamenii de baza ai nationalei de seniori a Italiei, care s-a calificat la Euro 2020 cu victorii pe linie, strangand pana acum 17 selectii si 1 gol. De Chiesa se mai intereseaza Real Madrid, Juventus, Inter Milano, Bayern Munchen, Liverpool, Manchester City si Chelsea, el incepand deja sa ia lectii de limba engleza.

In ultima perioada, United nu a reusit sa il transfere pe Erling Haaland, ajuns la Borussia Dortmund, dar l-a adus pe Bruno Fernandes (Sporing Lisabona) si se mai intereseaza de Jadon Sancho (Dortmund), Kalidou Koulibaly (Napoli), James Maddison (Leicester), Edinson Cavani (PSG), Moussa Dembele (Ol. Lyon) si Jack Grealish (Aston Villa).