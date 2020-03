ULTIMA ORA | De Gea ar putea pleca de la Manchester United dupa ultimele gafe! Oficialii clubului i-au gasit inlocuitor! Cine ar putea sa ii ia locul

David De Gea ar putea pleca de la United.

Manchester United a remizat in ultima etapa, in deplasare impotriva celor de la Everton, scor 1-1. De Gea a gafat la golul inscris de formatia din Liverpool si i-a scos din minti pe oficialii clubului. Presa din Anglia scrie ca Manchester United a inceput sa ii caute inlocuitor portarului care are un salariu de 20 de milioane de euro pe an, dupa ce a semnat prelungirea contractului cu formatia de pe Old Trafford.

Manchester United ar fi dispusa sa il vanda in vara pe De Gea, iar in locul sau l-ar aduce pe portarul imprumutat la Sheffield United, Dean Henderson, care are un sezon de exceptie cu Sheffield. Manchester United ocupa locul 5 in Premier League cu 42 de puncte dupa 28 de etape.

