Manchester City a angajat avocatul care a blocat de doua ori Brexitul si e consilierul juridic al Reginei Elisabeta II 

Clubul englez incearca sa scape de suspendarea de doi ani din Champions League dicatata de UEFA.

Dupa ce Manchester City a fost sanctionata drastic de UEFA, cu suspendarea pentru urmatoarele doua sezoane din cupele europene si cu o amenda de 30 de milioane de euro, din cauza ca a incalcat regulile de fair-play financiar impuse de forul continental, clubul detinut de Mansour bin Zayed Al Nahyan, unul dintre printii din Abu Dhabi, a trecut la masuri extreme.

Clubul l-a angajat pe celebrul avocat David Pannick, cunoscut pentru ca a blocat de doua ori Acordul de retrage al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a reprezentat-o cu succes de doua ori pe activista Gina Miller impotriva premierilor Boris Johnson si Theresa May, spre disperarea celor doi politicieni, care doreau sa se inceapa cat mai repede formalitatile pentru Brexit fara acordul Parlamentului. Avocatul ar urma sa fie platit cu 20.000 de lire sterline pe zi pe durata intregului proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), pentru ca „cetatenii” sa evite pierderi de peste 200 de milioane de euro in urmatoarele doua sezoane. Nu ar fi prima data cand Pannick o reprezinta pe Manchester City, deoarece, in 2013, el a fost angajat pentru un proces la Curtea de Apel pentru a-l forta pe fostul manager Joe Royle sa returneze 550.000 de euro, compensatii si costuri de judecata.

David Philip Pannick, Baron Pannick, este avocat specializat in drept civil si drepturile omului, dar si membru al House of Lords din 2008. El a sustinut cu succes cauze in fata Supreme Court of the United Kingdom, Appellate Committee of the House of Lords, European Court of Justice, European Court of Human Rights, dar si in alte tari, precum Hong Kong, Brunei, Gibraltar, Trinidad, Insulele Virgine Britanice si Insulele Cayman. A studiat la Oxford, a publicat numeroase carti de specialitate, a scris articole de opinie avand ca subiect justitia in ziarul The Times si este consilier juridic (Queen's Counsel) al Reginei Elisabeta II, incepand cu 1992.