OFICIAL | In plin scandal cu cei de la UEFA, Manchester City a transferat un fundas! Cine vine sub comanda lui Guardiola! Anuntul facut de club

Echipa antrenata de Pep Guardiola, Manchester City, a facut un transfer chiar in ziua in care "cetatenii" au castigat Cupa Ligii Angliei, in fata celor de la Aston Villa, scor 2-1. Este vorba despre Yan Couto, un fundas brazilian in varsta de 17 ani, pe care cei de la City l-au transferat de la Coritiba. Acesta va semna un contract pe 5 ani cu cei de la Mancester City, club care si l-a dorit si iarna trecuta. Couto le-a atras atentia celor de la City prin evolutiile excelente de la nationala U 17 a Braziliei la Cupa Mondiala. Acesta a creat mai multe ocazii de gol pentru echipa sa decat orice alt fundas prezent la acel turneu.

OFFICIAL:

Manchester City have confirmed the signing of Yan Couto, the 17 year old will join them in the summer. pic.twitter.com/4TeBm26Sb5