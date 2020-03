SCENE fabuloase in vesitarul lui Manchester City dupa ce au castigat Cupa Ligii Angliei! Un om din staff-ul lui Guardiola s-a dezbracat si s-a aruncat in apa :) VIDEO

Manchester City a castigat Cupa Ligii Angliei dupa ce a trecut de Aston Villa, in finala, scor 2-1, prin golurile marcate de Aguero si Rodri. In vestiar, Brandon Ashton, un om din staff-ul lui Guardiola a celebrat castigarea trofeului intr-un mod inedit. S-a dezbracat si s-a aruncat pe podea.

Manchester City's kitman Brandon Ashton celebrating their League Cup win over Aston Villa in the dressing room. This man is known for his celebrations. Quality ???? pic.twitter.com/cRZndlqSPg