Juventus a pus ochii pe un star de la Manchester City! Cine e super fotbalistul care poate ajunge langa Ronaldo

Clubul din Torino vrea sa aduca un atacant din Premier League.

Juventus e interesata de aducerea lui Gabriel Jesus, de la Manchester City. Conform Metro.co.uk, Pep Guardiola lasa decizia unui eventual transfer in mainile fotbalistului brazilian.

Jucatorul de 22 de ani a semnat cu City in 2017 si era considerat "noul Sergio Aguero". Atacantul argentinian implineste 32 de ani in iunie. Forma impresionanta a lui Kun Aguero l-a facut insa pe Gabriel Jesus sa fie titular in doar 13 partide de Premier League din acest sezon. Acest lucru l-ar putea tenta pe brazilian sa fie de acord cu un transfer in vara.

Sursa citata anunta ca Juventus a avut un scouter la meciul dintre City si West Ham, castigat de "cetateni" cu 2-0. Gabriel Jesus a fost atunci titular. Guardiola crede in continuare ca brazilianul poate fi inlcouitorul perfect pentru Aguero, insa antrenorul il va lasa pe atacant sa isi decida viitorul.

Gabriel Jesus mai are 3 ani de contract cu Manchester City, lucru care ar obliga-o pe Juventus sa achite o suma importanta de bani pentru a reusi transferul.



