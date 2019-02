Situatie inedita la Campionatul National de Atletism! O atleta vrea sa fuga pana la 90 de ani! Rivalele ei nu erau nascute cand ea debuta!

In Bucuresti are loc Campionatul National de Atletism in sala.

Cei mai rapizi romani se intrec la Bucuresti. O atleta din Tulcea fuge de rupe pamantul. Rivalele ei nu erau nascute cand ea debuta in concursurile de seniori.

Adina Gheorghiu are 43 de ani si se intrece in probele de viteza cu adversare care ii pot fi copii. Adina s-a reapucat de atletism in urma cu doi ani.

"Ducand-o pe fata mea la antrenamente, ea a facut 3 luni dupa care s-a lasat, iar eu am redescoperit pasiunea de a alerga", a spus atleta.

Intrebata fiind daca poate alerga pana la 100 de ani, ea a raspuns ferm, spunand ca pana la 90 de ani ar putea face acest lucru: "Pana la 90, da. Poti alerga si la 100 de ani daca te tine viata".

La nationalele de atletism nu exista persoana care sa nu depuna un minim de efort. Chiar si cei care niveleaza nisipul pentru saritorii in lungime transpira.

"Si asta este un sport. Ca daca nu stii sa iti nivelezi pentru concurs, degeaba participi la concurs".