Mihai Popescu (32 de ani) a suferit o accidentare gravă la meciul România - Austria 1-0, disputat pe 12 octombrie, în preliminariile CM 2026. Stoperul de la FCSB a fost diagnosticat cu ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate și a fost supus unei intervenții chirurgicale.



Mihai Popescu se recuperează aproape miraculos și ar putea semna prelungirea cu FCSB

Cu un contract scadent în vară, Mihai Popescu era dat ca și plecat de la FCSB, având în vedere că sezonul său părea încheiat. "Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Asta e, la altă echipă", spunea Gigi Becali, în octombrie.



Totuși, stoperul cu două titluri de campion în palmares se recuperează mult mai rapid decât preconizau medicii, iar Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB ia acum în calcul să îi prelungească înțelegerea lui Popescu.



"Cu noi în cantonament va pleca și Mihai Popescu. După două luni de la operație face niște progrese uimitoare. Cred că va bate toate recordurile. Bineînțeles, va face separat cu Ovidiu Kurti.



Mihai Popescu bate cam toate tratatele de medicină. E posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical. I-am spus că e vorba în primul rând de atitudinea lui, de limbajul corpului.



Eu nu l-am văzut niciodată încruntat sau cu capul în jos de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. L-am văzut doar privind înainte și zâmbind. Este un băiat admirabil. În situația asta, începem să ne gândim și la prelungirea contractului", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

