El este Superman din atletism! Saltul FABULOS care i-a adus o medalie de aur! VIDEO

Infinite Tucker a reusit faza saptamanii in atletism. Sportivul american a reusit sa castige cursa de 400 de metri garduri cu un salt urias la linia de sosire.

Tucker era umar la umar cu adversarul sau, Robert Grant, chiar inainte de linia de sosire, moment in care a luat o decizie surprinzatoare, dar castigatoare in cele din urma.

"Am inchis ochii si am sarit. I-am deschis, am vazut-o pe mama dupa linia de sosire si m-am dus sa o imbratisez. Am dat totul, iar in acel moment a parut cea mai buna decizie, pentru ca mi-am folosit intreg corpul. Pur si simplu am dat totul in acea cursa", a spus Tucker la finalul competitiei.

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9 — SEC Network (@SECNetwork) May 12, 2019

— Jason Kerr (@kerrjason) May 12, 2019

