"Ghita Muresan" de la atletism :) Colegii il trimit la baschet pe fiul fostului arbitru Cristi Nica

Avem un Ghita Muresan si la atletism.

Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Prietenii il trimit pe baiat la baschet, dar el fuge de minge ca dracul de tamaie.

Florin e fiul fostului arbitru, Cristi Nica si se simte precum Gulliver in tara piticilor la atletism. Micul urias de la atletism are 2 metri la 17 ani.



"In ultimul an am crescut 20 cm, am avut si probleme cu tibiile din cauza asta. Multi imi zic sa ma apuc de baschet sau de volei, dar nu-i de mine", a declarat Florin Nica.

30 de copii din Ploiesti se mandresc cu medalii la atletism. Sunt si multi frati care alearga dupa glorie.