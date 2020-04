Inca o competitie sportiva majora este victima pandemiei! Campionatele Europene de Atletism de la Paris au fost anulate

Competitia ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 25-30 august, pe stadionul Charlety.

In urma unei reuniuni cu reprezentantii Federatiei Franceze de Atletism, comitetul de organizare, dar si reprezentanti ai autoritatilor franceze, presedintele comitetului de organizare a facut anuntul.

"Am discutat mult in ultima luna. Ne-am luptat pana la capat pentru mentinerea competitiei, am analizat si cea mai mica oportunitate, dar am decis sa anulam. Am fost in contact si cu European Athletics, care ne-a acceptat decizia si stie ca am facut tot ce am putut. Voiam sa le oferim atletilor ceva interesant pe final de sezon. Vorbeam de iesirea din tunel după criza. Din nefericire nu va fi cazul.

Sanatatea si siguranta ateltilor, fanilor, oficialilor, partenerilor si tuturor conectati cu sportul nostru este prioritara", a spus Jean Garcia, pentru L'Equipe.

Amintim ca mai multe competitii sportive majore ce ar fi trebuit sa se desfasoare in aceasta vara au fost anulate sau amanate: Campionatul European de Fotbal, Jocurile Olimpice de la Tokyo, Wimbledon sau Roland Garros.