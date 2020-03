"Nu pentru Simona imi este mie teama" | Care sunt sansele Simonei Halep la castigarea unei medalii olimpice in 2021

Vicepresedintele FRT nu crede ca amanarea cu un an a Olimpiadei de Vara va afecta sansele Simonei Halep la castigarea unei medalii olimpice.

Fost presedinte al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac este increzator ca amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo nu va diminua sansele Simonei Halep de a castiga o medalie olimpica pentru Romania.

"Simona Halep va avea aceleasi sanse la o medalie olimpica si in 2021. Ea a ajuns la maturitate, nu este inca o sportiva in varsta. E o sportiva matura care, in momentul in care isi impune un obiectiv si este concentrata asupra lui, atunci are 95% la suta sanse sa reuseasca," a declarat George Cosac, al doilea om in Federatia Romana de Tenis.

"Dar nu pentru Simona imi este mie teama, Simona e o perfectionista, o profesionista in adevaratul sens al cuvantului; ma tem pentru ceilalti jucatori, care nu stiu daca vor mai avea anul viitor aceeasi forta de revenire, adica aceeasi dorinta si capacitate de a reveni acolo unde au fost sau chiar sa depaseasca acele locuri", a adaugat vicepresedintele FRT.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor califica jucatorii care vor face parte din top 56 ATP / WTA, iar in prezent Simona Halep este singura jucatoare clasata pe loc calificativ pentru Olimpiada. In ierarhia actuala ATP, Romania nu are niciun tenismen in top 100, insa are cinci jucatoare in prima suta WTA, Halep fiind urmata de Sorana Cirstea (75 WTA), Irina Begu (81 WTA), Patricia Tig (85 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA).

In probele de dublu, Horia Tecau este cel mai bine clasat barbat (locul 20 ATP), iar Raluca Olaru, cel mai bine clasata femeie (locul 55 WTA).

La inceputul acestui an, bookmakerii ii ofereau Simonei Halep o cota de 2.70 pentru castigarea oricareia dintre cele trei medalii puse in joc pe tabloul feminin de simplu al JO.

Simona Halep's dream of winning an olympic medal for Romania is postponed to next year. Hopefully the summer of 2021 will find her in a great form, too. #tennis #olympic #games #simona #halep https://t.co/SlumEv3pKh — Marcu (@Marcuucram) March 24, 2020